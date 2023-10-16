Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Основной кандидатурой на замену является Иван Леко
45-летний хорватский специалист Иван Леко может стать главный тренером донецкого «Шахтера».
Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». По информации источника, Леко был основной кандидатурой на замену Патрика ван Леувена еще месяц назад.
Лично в назначении Ивана Леко заинтересован Дарио Срна – директор «горняков» по футболу.
Сейчас Иван Леко является наставником хорватского «Хайдука». За свою тренерскую карьеру он также работал в «Шанхай Порт», «Антверпене», «Аль-Айне», «Брюгге» и «Сент-Труйдене».
Отметим, что сегодня, 16 октября, руководство «Шахтера» официально объявило об отставке Патрика ван Леувена.
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