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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 16:37 | Обновлено 16 октября 2023, 17:04
8215
7

Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена

Основной кандидатурой на замену является Иван Леко

16 октября 2023, 16:37 | Обновлено 16 октября 2023, 17:04
8215
7
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Леко

45-летний хорватский специалист Иван Леко может стать главный тренером донецкого «Шахтера».

Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». По информации источника, Леко был основной кандидатурой на замену Патрика ван Леувена еще месяц назад.

Лично в назначении Ивана Леко заинтересован Дарио Срна – директор «горняков» по футболу.

Сейчас Иван Леко является наставником хорватского «Хайдука». За свою тренерскую карьеру он также работал в «Шанхай Порт», «Антверпене», «Аль-Айне», «Брюгге» и «Сент-Труйдене».

Отметим, что сегодня, 16 октября, руководство «Шахтера» официально объявило об отставке Патрика ван Леувена.

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Шахтер Донецк Патрик ван Леувен назначение тренера Хайдук Сплит Дарио Срна
Источник Telegram
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Комментарии 7
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Gargantua
они видимо по принципу: один раз назначает Сырна, потом Палкин, потом опять Сырна ))
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+10
Gargantua
помню его в Брюгге.
не впечатлил
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+2
fifa2020
Вернидуба беріть!
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+2
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CheMP
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0
Алекс 19
Антонио Конте 
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0
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