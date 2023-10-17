Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№136 WTA)

Монастир. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова выиграла.

Добавим, что это первая победа украинки в основной сетке соревнований в WTA-туре с апреля прошлого года.

В следующем раунде Завацкая сразится против Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалены Френх (№69 WTA).