Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Катарина после успеха в квалификации смогла стартовать с победы в основе
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№136 WTA)
Монастир. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова выиграла.
Добавим, что это первая победа украинки в основной сетке соревнований в WTA-туре с апреля прошлого года.
В следующем раунде Завацкая сразится против Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалены Френх (№69 WTA).
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