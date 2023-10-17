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WTA
17 октября 2023, 14:24 | Обновлено 17 октября 2023, 14:31
519
2

Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе

Катарина после успеха в квалификации смогла стартовать с победы в основе

17 октября 2023, 14:24 | Обновлено 17 октября 2023, 14:31
519
2
Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№136 WTA)

Монастир. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова выиграла.

Добавим, что это первая победа украинки в основной сетке соревнований в WTA-туре с апреля прошлого года.

В следующем раунде Завацкая сразится против Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалены Френх (№69 WTA).

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Катарина Завацкая WTA Монастир Джессика Бузас Манейро WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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naverland
Молодец, украсила конец сезона. В следующем раунде соперница по серьёзнее.
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+1
Falko
Взагалі дивно. Катарина почала вигравати на харді, вже другий турнір поспіль. Може, в Тунісі він повільний?
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0
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