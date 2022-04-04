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Завацкая стартовала с уверенной победы на турнире в Чарльстоне

Катарина переиграла в первом круге соперницу из Китая

  • 04.04.2022 18:32
  • 340 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая стартовала с уверенной победы на турнире в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В первом круге украинка переиграла Юань Юэ из Китая (№143 WTA). 
 
Чарльстон. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Завацкая сразится против третьей сеяной Каролины Плишковой из Чехии.
 
Отметим, что Катарина выиграла первый матч с сентября 2021 года. В конце прошлого сезона украинка брала продолжительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Это был второй поединок после возвращения.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Александр Ад, 04.04.2022 18:48
    0
    молодець,так тримати!
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