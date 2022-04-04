Завацкая стартовала с уверенной победы на турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.



В первом круге украинка переиграла Юань Юэ из Китая (№143 WTA).



Чарльстон. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Завацкая сразится против третьей сеяной Каролины Плишковой из Чехии.



Отметим, что Катарина выиграла первый матч с сентября 2021 года. В конце прошлого сезона украинка брала продолжительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Это был второй поединок после возвращения.