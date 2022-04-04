Завацкая стартовала с уверенной победы на турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом круге украинка переиграла Юань Юэ из Китая (№143 WTA).
Чарльстон. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Завацкая сразится против третьей сеяной Каролины Плишковой из Чехии.
Отметим, что Катарина выиграла первый матч с сентября 2021 года. В конце прошлого сезона украинка брала продолжительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Это был второй поединок после возвращения.
Источник — Sport.ua
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