Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты

Предпоследним соперником сборной Украины в отборочном цикле на Евро-2024 станет национальная сборная Мальты, с которой сегодня «сине-желтые» проведут выездной для себя поединок. Эта игра лишь номинально видится для подавляющего большинства экспертов и болельщиков такой, которая обязана завершиться поступлением трех очков «в копилку» украинской команды. На деле же, наверняка, мальтийцы будут делать все, чтобы не допустить подобного сценария, и первым, кто будет стараться изо всех сил является основной вратарь «красных» Анри Бонелло.

35-летний Бонелло является малоизвестной фигурой за пределами Мальты. В настоящий момент вратарь выступает в рядах 9-кратного чемпиона острова «Хамрун Спартанс», а всего в его карьере значится шесть побед в национальной лиге (по одной – с «Хиберниансом» и «Хамрун Спартанс» и четыре – с «Валеттой»). Анри Бонелло никогда в своей профессиональной карьере не покидал родную Мальту, однако это ровным счетом ничего не значит, так как этот персонаж является более чем интересным, причем как сам по себе, так и с точки зрения своей семьи.

Отец – предатель родины или жертва махинаций Испании?

Пожалуй, самая любопытная история, которую можно откопать в аспекте Анри Бонелло связана с его отцом – Джоном Бонелло, также являвшегося в прошлом профессиональным футболистом и действовавшим в рамке ворот. Карьера Джона Бонелло длилась с 1976 по 1993 годы, и в основном также прошла на Мальте (лишь сезон-1980/81 Бонелло-старший провел в немецком клубе «Херфорд»).

Самым же «знаковым» моментом в карьере Джона Бонелло является исторический для Мальты матч против Испании, который случился в рамках квалификации на Евро-1984. Тогда в одну отборочную группу волею жребия угодили Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Мальта. По регламенту на чемпионат Европы выходил исключительно победитель группы, и к финальному туру ситуация в ней, как казалось, была более чем определенная: у Нидерландов было 13 очков в активе (в то время давали по 2 балла за победу), а также разница мячей +16. Однако в последнем туре «оранжевые» не играли, учитывая непарное количество участников в группе. Единственным теоретическим претендентом на путевку на Евро-1984 в тот момент являлась Испания, но пиренейцы имели не только на 2 очка меньше, чем Нидерланды, но еще и существенно худшую разницу мячей (всего +5 перед последним матчем). Чтобы обойти «оранжевых» испанцам требовалось в последнем туре обыгрывать на своем поле Мальту с разницей в 11 мячей или более.

Вратарем сборной Мальты в то время являлся как раз Джон Бонелло. И перед игрой этот футболист позволил себе ряд резонансных заявлений, которые впоследствии неоднократно припоминались стражу ворот. В частности, Бонелло-старший, осознавая, что Испания до этого в семи матчах отбора забила только 12 мячей, бравировал: «Я не вернусь в свою страну, если они забьют 11 мячей» и добавлял, что на подобное чудо пиренейцам не стоило бы уповать, даже если бы их соперником являлись дети.

К перерыву счет был 3:1 в пользу Испании, и в целом слова Джона Бонелло выглядели более чем логичными. Но финальный свисток зафиксировал победу «красной фурии» со счетом 12:1, что было настоящим шоком для Нидерландов и до сих пор является самым крупным поражением в истории для мальтийцев. На Евро-1984 поехали испанцы, а футболисты сборной Мальты начали подыскивать оправдания, хотя многие обвинили их в откровенной сдаче поединка, утверждая, что по ходу встречи футболисты «красных» о чем-то часто перешептывались с оппонентами…

Главный неудачник матча Джон Бонелло, пропустивший целую авоську мячей и севший в лужу, учитывая его предматчевые заявления, после игры продолжил делать резонансные комментарии. В частности, он рассказал, что якобы видел, как испанские функционеры входили в судейскую комнату с широкими улыбками на лицах, а также с шампанским и золотыми часами, которые, очевидно, предназначались для рефери. Однако арбитр Эрхан Гексель категорически отверг подобные обвинения, поэтому по факту в этом эпизоде остаются лишь слова одной стороны против слов другой.

В 2018 году два экс-игрока сборной Мальты тех времен Сильвио Демануэле и Кармел Бусуттил заявили, что в злополучном матче против Испании в декабре 1983-го соперники использовали против них… допинг! По словам Демануэле и Бусуттила у всех игроков мальтийской сборной была пена во рту и они не могли перестать пить воду.

Поддержал эту версию и бывший главный тренер сборной Мальты Виктор Скерри, руководивший командой в том поединке, и уже, увы, отошедший в лучший мир (специалист умер 4 августа 2019 года, когда ему было 90 лет).

«В перерыве матча к нам в раздевалку зашел невысокого роста человек в белом костюме с большим подносом, на котором лежали разрезанные на дольки лимоны. Мои футболисты взяли их и начали есть. Я сказал нашему доктору: «Может, их накачали наркотиками? Потому что во втором тайме они просто потеряли рассудок. Но доказательств у нас нет. Если бы были, футбол бы закончился», - заявлял Скерри.

Но что точно тогда закончилось, так это карьера самого Скерри. После матча с Испанией коуч ушел в отставку и больше никогда так и не вернулся на тренерскую лавку, хотя на тот момент ему было всего 54 года.

Что касается упомянутого выше Сильвио Демануэле, то он развил версию своего экс-наставника: «Когда я съел лимон, то почувствовал себя пьяным, словно всю ночь провел на вечеринке. Казалось, что соперник имеет невероятную энергию, а у наших футболистов возле рта была пена, и мы постоянно пили воду. Мой брат был бодибилдером, и тогда я понял, в чем дело, так как они применяли допинг».

Интересно, что после того поединка с Испанией многие футболисты того состава сборной Мальты из-за обвинений со стороны болельщиков и СМИ завершили свою карьеру в стане «красных». А вот Джон Бонелло предматчевое обещание не сдержал, не только вернувшись на родной остров, но и продолжив выступать за мальтийскую национальную команду, карьеру в которой завершил в 1987 году.

Анри Бонелло – давний знакомый Украины

Что касается самого Анри Бонелло, то он уже сыграл больше матчей за сборную Мальты, нежели его отец (49 против 29). Кроме того, этот кипер является давним знакомым украинцев, так как несколько раз играл против наших команд на международном уровне…

Впервые «дорожки» Анри и Украины пересеклись в отборе на молодежный чемпионат Европы 2011 года. Тогда сборные Мальты U-21 и Украины U-21 угодили в одну группу квалификации вместе со сверстниками из Франции, Бельгии и Словении. И нашей команде удалось совершить такой себе мини-подвиг – молодые «сине-желтые», в рядах которых выделялись Коноплянка, Зозуля, Ярмоленко, Ракицкий, Чеснаков, Голодюк, Морозюк и многие другие, в восьми матчах добыли четыре победы при четырех ничьих, и заняли первое место в группе.

Однако оба матча против Мальты U-21 были для нашей молодежки очень напряженными, причем во многом – благодаря качественной игре Анри Бонелло в «рамке» ворот соперника. В домашнем матче, который открывал ту квалификацию, Украина смогла обыграть «красных» минимально (1:0), чему поспособствовал гол Коноплянки на 65-й минуте. А вот выездной поединок наши молодые таланты выиграли со счетом 3:0, однако все свои мячи украинцы забили после 87-й минуты, причем «распечатать» Анри Бонелло удалось только с «точки», когда пенальти реализовал Ракицкий. После этого мячами Ярмоленко и Федорчука наши закрепили победу, добив надломленного оппонента.

Непосредственно на уровне национальных команд Анри Бонелло сыграл против Украины в двух матчах, причем в обоих – строго по 45 минут. По статистике у вратаря здесь абсолютный паритет – победа и поражение с разницей мячей 1:1, хотя сам Бонелло от наших еще не пропускал. Памятную победу над украинцами Бонелло и Мальта добыли 6 июня 2017 года в спарринге (1:0), а вот проиграть островитяне успели уже в рамках отбора на Евро-2024 (0:1), но тогда Бонелло не пропустил, сыграв лишь первый тайм, после чего из-за травмы был заменен.

Экстравагантный рекордсмен

Анри Бонелло является достаточно колоритной фигурой в воротах сборной Мальты, и уже несколько раз попадал в рейтинги различных авторитетных изданий и порталов.

В отборе на Евро-2020 голкипер сборной Мальты, по подсчетам итальянской газеты Corriere dello Sport совершил больше сейвов, чем кто-либо другой. В активе Бонелло статистики насчитали 49 «спасений», в то время как у его ближайших конкурентов Беньямина Бухеля из сборной Лихтенштейна и Павела Штейнбора из сборной Латвии оказалось 48 и 46 сейвов соответственно.

Что правда, в нынешней квалификации на Евро-2024 Бонелло уже не входит даже в топ-10 по сейвам, если ориентироваться на статистику от Wyscout. В настоящий момент у Анри 16 «спасений», и это позволяет ему находиться на 16-й строчке соответствующего рейтинга.

А вот чем еще Бонелло способен удивить, так это своим стремлением показать технику. По данным WhoScored, которые также подтверждаются и подсчетами портала Wyscout, Анри в отборочном турнире на ЧМ-2022 совершил сразу три попытки обводок, из которых две стали для него успешными, а одна – и вовсе эпичной. В выездном матче против Кипра Бонелло сперва ушел от прессинга одного оппонента, но затем наткнулся на другого, против которого и пошел в дриблинг, пробросив мяч, а затем успел не дать завладеть им третьему сопернику, отдав точный пас на партнера по команде.

Всего же с 2016 года Бонелло отличился в матчах различных турниров 13 попытками обводок, из которых 8 оказались успешными.

Примечательно, что по подсчетам Wyscout, среди вратарей сборной Украины, которые заявлены на ближайший матч против Мальты, есть только один любитель рисковать за счет дриблинга и попыток обвести соперника больше, чем Анри Бонелло – это Дмитрий Ризнык. Статистика следующая: Бущан – 1 обводка (неудачная, причем за период с 2015 года и по настоящий момент в рамках всех турниров), Трубин – 2 обводки (обе удачные, но за период с 2017 года и по настоящий момент в рамках всех турниров), Ризнык – 27 обводок (20 удачных, начиная с 2018 года и также в рамках всех турниров).