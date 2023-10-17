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  4. Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе
WTA
17 октября 2023, 22:50 |
404
1

Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе

Цуренко розгромила французьку тенісистку на старті турніру у Тунісі

17 октября 2023, 22:50 |
404
1
Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила Хлоэ Паке (Франция, WTA 187) за 1 час и 19 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [4] – Хлоэ Паке (Франция) [Q] – 6:2, 6:3

Украинка за матч отдала только 1 свою подачу.

Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против Клэр Лью (США, WTA 92).

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Хлоэ Паке Леся Цуренко WTA Монастир
Источник Sport.ua
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naverland
Молодец хорошо сыграла, подача слабая , но играла четко по линии
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