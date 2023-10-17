WTA17 октября 2023, 22:50 |
404
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Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе
Цуренко розгромила французьку тенісистку на старті турніру у Тунісі
17 октября 2023, 22:50 |
404
1
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила Хлоэ Паке (Франция, WTA 187) за 1 час и 19 минут.
WTA 250 Монастир. Хард. 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) [4] – Хлоэ Паке (Франция) [Q] – 6:2, 6:3
Украинка за матч отдала только 1 свою подачу.
Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.
В 1/8 финала Цуренко сыграет против Клэр Лью (США, WTA 92).
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