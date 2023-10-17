Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила Хлоэ Паке (Франция, WTA 187) за 1 час и 19 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [4] – Хлоэ Паке (Франция) [Q] – 6:2, 6:3

Украинка за матч отдала только 1 свою подачу.

Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против Клэр Лью (США, WTA 92).