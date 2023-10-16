То, что было изначально очевидно даже для носящих розовые очки, что априори не могло мироточить, наконец-то вышибло слезу иного толка. Впопыхах поставленный нынешним летом новым главным тренером «Шахтера» Патрик ван Леувен так же впопыхах отправлен восвояси.

Признаюсь честно: это как раз та ситуация, когда удержаться, чтобы не злорадствовать, практически невозможно. Ибо сразу все было шито белыми нитками, и даже слепой это мог видеть. Но в донецком клубе очень захотели «невероятно системного и профессионального» наставника, и окольными путями выцыганили для себя бывшего тренера «Зари».

Что же, сами напросились. Буду злорадствовать.

Ситуация попахивала дурно, причем дурно два раза еще тогда, в начале июля, когда голландец официально возглавил «Шахтер». Одним росчерком пера получилось сломать хорошую репутацию ван Леувена, выстроенную за год в луганской команде (впрочем, как и игру луганской команды), и накрыть мокрым одеялом Йовичевича, добившегося с «оранжево-черными» возможного максимума в прошлом сезоне.

Лишь повторю за мэтром нашего тренерского цеха Йожефом Сабо: «одним решением убили две команды – и «Зарю», и «Шахтер».

Да, так в итоге и получилось. Но если в сложившейся ситуации, в данном контексте луганский клуб видится невольной жертвой, таким себе облапошенным барыгами простачком на барахолке, так или иначе вызывающем, как минимум, жалость, то донецкий клуб вызывает диаметрально противоположные эмоции.

Мало того, что лично мне «Шахтер» сейчас не жалко, учитывая то обстоятельство, как именно карма настигла и «36-го» тренера, и его работодателей. Лично мне донецкий клуб видится сейчас в роли известной вдовы, высекшей себя самолично. Уж извините меня за столь негодующую резкость.

Я знал, более того, был уверен, что в «Шахтере» умеют ждать. Умеют давать шанс. Умеют перетерпеть, в конце концов, смутные времена. Если бы всего этого не было, то Луческу никогда бы не выиграл с командой Кубок УЕФА. Раньше положенного строка покинули бы коллектив и Шустер, и Фонсека, и Каштру. И даже Прокопенко.

В «Шахтере» всегда давали понять, что тренер команды имеет право на ошибку. И этим «Шахтер» импонировал, подкупал.

Нынешний «Шахтер» подкупает скорее неразберихой, безалаберностью в вопросе назначения главного тренера, нежели системностью и увесистостью.

Я не знаю, почему произошла такая метаморфоза. Но могу предполагать, что в клубе, окромя президента, есть еще две «башни», претендующие считаться краеугольными – это генеральный директор и спортивный директор. И вот между этими двумя директорами есть негласное соперничество. И негласное вставление друг другу палок в колеса.

Игор Йовичевич был креатурой Дарио Срны. Поговаривают, именно бывший капитан «Шахтера» убедил Рината Ахметова в том, чтобы команду возглавил бывший тренер «Днепра-1».

Йовичевич некрасиво ушел из Днепра, но со своими турнирными задачами на новом месте справился. Тем не менее, Сергей Палкин, еще один центр принятия решений в клубе, не был в восторге от идеи приглашения хорватского специалиста. Креатура Сергея Анатольевича – ван Леувен. И эту креатуру ему удалось в итоге «продавить» на самом верху.

Патрика выдернули примерно так же, как и Йовичевича. Но, в отличие от хорвата, голландец ушел, несолоно хлебавши – в самом начале пути, проведя во главе команды лишь 12 матчей.

Если бы ван Леувена решили по каким-то причинам убирать с занимаемой должности, было бы хоть чуть-чуть логично, если бы его убрали после первой громкой оплошности. Например, после поражения от «Порту». Или после проигрыша «Ворскле».

Но Патрика выгнали после того, как его команда сотворила дивный камбэк в выездной игре против «Антверпена». После того, как в паузу в календаре голландец во главе «Шахтера» провел контрольный поединок против «Руха» и строил планы на матч чемпионата против ЛНЗ.

Ну честно, тут хотя бы малейшая логика присутствует?

***

По всей видимости, что-то там произошло, в этом перерыве, между матчем ЛЧ с «Антверпеном» и игрой УПЛ против ЛНЗ. Возможно, ван Леувену аукнулся побег в рашку игрока молодежной команды Роспутько? Возможно, у Рината Леонидовича только сейчас дошли руки до команды, и он, не увидев перспектив у нынешнего тренерского штаба, решил сыграть на опережение вот таким вот резким способом?

ФК Шахтер. Дарио Срна стал исполняющим обязанности главного тренера Шахтера

В принципе, подобных «возможно» я могу придумать воз и целую тележку. И наверняка в итоге действительно отыщется по-настоящему серьезная причина, побудившая ФК «Шахтер» так резко отказаться от услуг Патрика ван Леувена.

Но, как бы там ни было, по состоянию на здесь и сейчас отставка нидерландского тренера выглядит, как минимум, странно. Любые кулуарные решения, недоговорки всегда порождают кривотолки, двусмысленности. Наш случай – не исключение.

На официальном сайте донецкого клуба – лишь слова благодарности Патрику и его штабу. Не вопрос, за что. Вопрос – почему. На этот вопрос ответа нет. Если, опять-таки, руководствоваться простой логикой. И ранее установленной в клубе высокой планкой доверия/терпения к своим тренерам.

Теперь эта планка опустилась до уровня плинтуса.

И, повторюсь, сейчас как раз та ситуация, когда «Шахтер» не жалко. Ибо сами виноваты.

Но почему-то мне кажется, что на этом парад нелогичностей в «Шахтере» не закончится. Временным тренером команды стал Срна. А затем, постоянным, если у спортдира что-то пойдет не так, может стать следующая креатура Дарио (сейчас просто его очередь) – Игор Тудор.

А это значит, что между двумя руководящими «башнями» клуба снова будет негласная холодная война.

А война еще никогда не приводила к процветанию.