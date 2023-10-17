Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка переиграла третью сеяную Грет Миннен из Бельгии (№59 WTA).

Клуж-Напока. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Для Дарьи это был шестой матч в сезоне против соперниц из первой сотни мирового рейтинга и третья победа.

В следующем раунде Снигур сразится против Анны-Лены Фридзам (№111 WTA) или Илоны Георгианы Гиороае (№371 WTA).