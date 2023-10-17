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  4. Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии
WTA
17 октября 2023, 13:14 | Обновлено 17 октября 2023, 13:23
596
4

Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии

Отличный старт для Дарьи в Клуж-Напоке

17 октября 2023, 13:14 | Обновлено 17 октября 2023, 13:23
596
4
Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка переиграла третью сеяную Грет Миннен из Бельгии (№59 WTA).

Клуж-Напока. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Для Дарьи это был шестой матч в сезоне против соперниц из первой сотни мирового рейтинга и третья победа.

В следующем раунде Снигур сразится против Анны-Лены Фридзам (№111 WTA) или Илоны Георгианы Гиороае (№371 WTA).

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Дарья Снигур Грет Миннен WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Далеко не вперше під кінець сезону Дашу прориває і вона показує непоганий рівень гри та результати. Якби ж так грати весь сезон!
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+1
Александр Ад
молодець.давно я не бачив такої спортивної агресії в очах Даші.Виграла по ділу!
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+1
naverland
Молодец, хорошо сыграла, есть отличная возможность и в следующем раунде выиграть. 
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+1
T-800
Хай щастить у наступному колі кривдниці Грети Міннен!!!
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0
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