Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии
Отличный старт для Дарьи в Клуж-Напоке
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом раунде основы украинка переиграла третью сеяную Грет Миннен из Бельгии (№59 WTA).
Клуж-Напока. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Для Дарьи это был шестой матч в сезоне против соперниц из первой сотни мирового рейтинга и третья победа.
В следующем раунде Снигур сразится против Анны-Лены Фридзам (№111 WTA) или Илоны Георгианы Гиороае (№371 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соревнования пройдут в Чжухае с 24-29 октября.
Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором