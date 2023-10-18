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Перу
18.10.2023 05:00 – FT 0 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
18 октября 2023, 06:55 | Обновлено 18 октября 2023, 08:09
1711
0

Аргентина с дублем Месси обыграла Перу в отборе к ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира идут без потерь в квалификации мундиаля

18 октября 2023, 06:55 | Обновлено 18 октября 2023, 08:09
1711
0
Аргентина с дублем Месси обыграла Перу в отборе к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Дублем в первом тайме отметился звездный форвард Лионель Месси. Лео вышел на поле со старта с капитанской повязкой и отыграл весь поединок.

На 57-й минуте Лео забил 3-й гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Сейчас Аргентина занимает первое место в квалификации ЧМ-2026 от Южной Америки. У команды 12 очков из 12 возможных после 4 туров. В 2023 году в ворота Аргентины ни разу не был забит мяч.

2-е, 3-е и 4-е места делят Уругвай, Бразилия и Венесуэла с 7 пунктами.

На ЧМ-2026 от Южной Америки выйдут 6 команд, а еще одна попадет в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

4-й тур, 17–18 октября

Перу – Аргентина – 0:2

Голы: Месси, 32, 34

Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария (Тапия, 46), Абрам, Лойола (Трауко, 46), Санелатто (Пенья, 67), Йотун, Каррильо, Картахена, Поло (Гримальдо, 46), Герреро (Рейна, 46).

Аргентина: Мартинес, Монтьель (Мартинес, 34), Отаменди, Ромеро (Песселья, 46), Тальяфико (Акунья, 78), Де Поль (Ло Чельсо, 78), Мак Аллистер, Фернандес, Гонсалес, Месси, Альварес (Мартинес, 78).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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