Аргентина с дублем Месси обыграла Перу в отборе к ЧМ-2026
Действующие чемпионы мира идут без потерь в квалификации мундиаля
В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.
Дублем в первом тайме отметился звездный форвард Лионель Месси. Лео вышел на поле со старта с капитанской повязкой и отыграл весь поединок.
На 57-й минуте Лео забил 3-й гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
Сейчас Аргентина занимает первое место в квалификации ЧМ-2026 от Южной Америки. У команды 12 очков из 12 возможных после 4 туров. В 2023 году в ворота Аргентины ни разу не был забит мяч.
2-е, 3-е и 4-е места делят Уругвай, Бразилия и Венесуэла с 7 пунктами.
На ЧМ-2026 от Южной Америки выйдут 6 команд, а еще одна попадет в плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
4-й тур, 17–18 октября
Перу – Аргентина – 0:2
Голы: Месси, 32, 34
Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария (Тапия, 46), Абрам, Лойола (Трауко, 46), Санелатто (Пенья, 67), Йотун, Каррильо, Картахена, Поло (Гримальдо, 46), Герреро (Рейна, 46).
Аргентина: Мартинес, Монтьель (Мартинес, 34), Отаменди, Ромеро (Песселья, 46), Тальяфико (Акунья, 78), Де Поль (Ло Чельсо, 78), Мак Аллистер, Фернандес, Гонсалес, Месси, Альварес (Мартинес, 78).
Турнирная таблица
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 18, 2023
⚽ @Argentina 🇦🇷 2 (Lionel #Messi x2) 🆚 #Perú 🇵🇪 0
👉 ¡Final del partido!
🔜 El elenco comandado por Lionel #Scaloni logra su cuarta victoria en este camino de cara a la #CopaMundial2026 pic.twitter.com/6ue4fysvJG
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