18 октября на «Эстадио Насьональ де Лима» (Лима) пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Перу встретится со сборной Аргентины. Старт поединка намечен на 05:00 по киевскому времени.

Перу

Команда после очень долгой паузы, что длилась несколько десятилетий, смогла пробиться на чемпионат мира-2018. И, кстати, хотя и не вышла из группы, но запомнилась неплохой игрой на российских полях. Повторить это достижение в следующем цикле не получилось, но это именно тот случай, что не повезло. Инки взяли 5-е место в отборе, но межконтинентальный стык тогда свели к единственному поединку - его и проиграли Австралии по серии пенальти. Новый раунд начинали Герреро и компания неудачно, сухо. Они стартовали с 0:0 в Парагвае, после чего были ожидаемые 0:1 в Бразилии. Октябрьское окно началось с вояжа в Чили. И, сопротивляясь более 70 минут, в итоге команда пропустила 2 мяча.

Аргентина

Сборная долгое время была по-настоящему серебряной. Из-за постоянных поражений в финалах турниров, вплоть до чемпионата мира-2014, Месси даже объявлял о завершении карьеры. Но потом передумал, на посту наставника появился Скалони, а в воротах - Эми Мартинес. В итоге получилось переломить тенденцию. Сначала выиграли Копа Америка, еще и в Бразилии, а в конце прошлого года Лео все-таки поднял над головой и заветную Нику. Но и после этого кураж не ушел. В отборе фаворит стартовал, как и должен был, с побед в сентябре над Эквадором и Боливией. Прошлый тур принес непростой поединок с Парагваем. Но на гол, забитый уже на 3-й минуте, гуарани ответили только плевком Санабрии в спину Месси. Хотя сам воспитанник Барселоны категорически отрицает, что делал подобное.

Статистика личных встреч

В прошлом отборе аргентинцы выиграли, но без особого блеска: 2:0 на выезде, 1:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что тут получится добиться какого-то успеха хозяевам арены. Но гости достаточно прагматичны. Рекомендуем ставить на то, что и тут будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).