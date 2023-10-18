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Перу
18.10.2023 05:00 – FT 0 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
18 октября 2023, 08:26 |
1175
0

Перу – Аргентина – 0:2. Дубль Месси в квалификации ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

18 октября 2023, 08:26 |
1175
0
Перу – Аргентина – 0:2. Дубль Месси в квалификации ЧМ-2026. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Дублем в первом тайме отметился звездный форвард Лионель Месси. Лео вышел на поле со старта с капитанской повязкой и отыграл весь поединок.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

4-й тур, 17–18 октября

Перу – Аргентина – 0:2

Голы: Месси, 32, 42

Видеообзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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