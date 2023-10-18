В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Дублем в первом тайме отметился звездный форвард Лионель Месси. Лео вышел на поле со старта с капитанской повязкой и отыграл весь поединок.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

4-й тур, 17–18 октября

Перу – Аргентина – 0:2

Голы: Месси, 32, 42

Видеообзор матча: