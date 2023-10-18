Чемпионат мира18 октября 2023, 08:26 |
1175
0
Перу – Аргентина – 0:2. Дубль Месси в квалификации ЧМ-2026. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки
18 октября 2023, 08:26 |
1175
0
В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.
Дублем в первом тайме отметился звездный форвард Лионель Месси. Лео вышел на поле со старта с капитанской повязкой и отыграл весь поединок.
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
4-й тур, 17–18 октября
Перу – Аргентина – 0:2
Голы: Месси, 32, 42
Видеообзор матча:
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2023, 06:23 0
Вечером 17 октября состоялись контрольные поединки национальных сборных
Футбол | 17 октября 2023, 20:40 37
Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву
Футбол | 18.10.2023, 05:15
Футбол | 18.10.2023, 00:30
Футбол | 17.10.2023, 23:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 16:17 132
16.10.2023, 23:15 12
16.10.2023, 21:35 28
Бокс
16.10.2023, 17:04 7
16.10.2023, 21:50 4