ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧМ
Аргентина обыгрывает Перу со счетом 2:0 после первых 45 минут
18 октября проходит матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.
После первого тайма счет в игре 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.
Дублем отметился звездный форвард Лионель Месси. Оба гола Месси забил после удара с коронной левой ноги.
❗️ ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧС
Лео записал на свой счет 105-й и 106-й гол за национальную команду Аргентины.
Поединок между Перу и Аргентиной проходит на Национальном стадионе Лима.
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 18, 2023
⚽ @Argentina 🇦🇷 2 (Lionel #Messi x2) 🆚 #Perú 🇵🇪 0
👉 ¡Final del la primera etapa! pic.twitter.com/Vmn7LlSPR5
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