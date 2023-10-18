ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧМ

18 октября проходит матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.

После первого тайма счет в игре 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Дублем отметился звездный форвард Лионель Месси. Оба гола Месси забил после удара с коронной левой ноги.

❗️ ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧС

Лео записал на свой счет 105-й и 106-й гол за национальную команду Аргентины.

Поединок между Перу и Аргентиной проходит на Национальном стадионе Лима.