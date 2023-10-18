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  4. ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧМ
Чемпионат мира
18 октября 2023, 05:55 | Обновлено 18 октября 2023, 06:11
358
1

ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧМ

Аргентина обыгрывает Перу со счетом 2:0 после первых 45 минут

18 октября 2023, 05:55 | Обновлено 18 октября 2023, 06:11
358
1
ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

18 октября проходит матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.

После первого тайма счет в игре 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Дублем отметился звездный форвард Лионель Месси. Оба гола Месси забил после удара с коронной левой ноги.

❗️ ВИДЕО. Коронная левая. Месси оформил дубль за тайм в матче квалификации ЧС

Лео записал на свой счет 105-й и 106-й гол за национальную команду Аргентины.

Поединок между Перу и Аргентиной проходит на Национальном стадионе Лима.

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Источник Sport.ua
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