УЕФА вернул рф в футбол, 400-й матч Степаненко, Шевченко стал советником
Главные новости за 26 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 сентября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
В УЕФА отмечают, что детей нельзя наказывать за действия взрослых
1B. Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17
1C. Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17
УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола
2A. Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Команда Патрика ван Леувена компенсировала неудачу в первом круге чемпионата
2B. Тарас Степаненко отметил большой юбилей в Шахтере
34-летний капитан горняков провел 400-й матч за донецкий клуб
2C. Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины
А казалось, что будет дополнительное время
3. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
Экс-наставник сборной Украины является амбассадором платформы United24
4. Унаи Мельгоса объявил состав молодежной сборной на октябрьские матчи
Соперниками сине-желтой команды будут Люксембург и Англия
5. Женская сборная Украины проиграла второй матч в Лиге наций
Украинки проиграли Польше
6A. Барселона с трудом спасла ничью в матче Ла Лиги против Мальорки
На 75-й минуте ситуацию уравнял молодой хавбек Фермин Лопес
6B. Кубок лиги. Ман Юнайтед разгромил Кристал Пэлас и вышел в 1/8 финала
26 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги
7. У тренера сборной Украины по хоккею обнаружили российский паспорт
СБУ обнаружила, что у Вадима Шахрайчука присутствует российское гражданство
8. Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Марта не смогла реализовать преимущество выигранного первого сета
9A. Ротаньбол проваливается в Александрии: не справляются ни тренер, ни клуб
Обозреватель Sport.ua Игорь Яслик – о проблемах Руслана Ротаня в Александрии
9B. Время Лечче: по версии Д'Аверсы
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об ошеломляющем старте апулийского клуба
10. Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
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