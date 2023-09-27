УЕФА вернул рф в футбол, 400-й матч Степаненко, Шевченко стал советником

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА

В УЕФА отмечают, что детей нельзя наказывать за действия взрослых

1B. Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

1C. Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17

УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола

2A. Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины

Команда Патрика ван Леувена компенсировала неудачу в первом круге чемпионата

2B. Тарас Степаненко отметил большой юбилей в Шахтере

34-летний капитан горняков провел 400-й матч за донецкий клуб

2C. Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины

А казалось, что будет дополнительное время

3. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины

Экс-наставник сборной Украины является амбассадором платформы United24

4. Унаи Мельгоса объявил состав молодежной сборной на октябрьские матчи

Соперниками сине-желтой команды будут Люксембург и Англия

5. Женская сборная Украины проиграла второй матч в Лиге наций

Украинки проиграли Польше

6A. Барселона с трудом спасла ничью в матче Ла Лиги против Мальорки

На 75-й минуте ситуацию уравнял молодой хавбек Фермин Лопес

6B. Кубок лиги. Ман Юнайтед разгромил Кристал Пэлас и вышел в 1/8 финала

26 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги

7. У тренера сборной Украины по хоккею обнаружили российский паспорт

СБУ обнаружила, что у Вадима Шахрайчука присутствует российское гражданство

8. Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио

Марта не смогла реализовать преимущество выигранного первого сета

9A. Ротаньбол проваливается в Александрии: не справляются ни тренер, ни клуб

Обозреватель Sport.ua Игорь Яслик – о проблемах Руслана Ротаня в Александрии

9B. Время Лечче: по версии Д'Аверсы

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об ошеломляющем старте апулийского клуба

10. Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду

Мини-рейтинг из действующих футболистов, которые пригодились бы горнякам