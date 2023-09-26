Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины
А казалось, что будет дополнительное время
Состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между Рухом и Александрией. Победу со счетом 1:0 одержала Александрия, которая воспользовалась ошибкой соперника.
На 94-й минуте лидер Руха Марко Сапуга, пытаясь прервать прострел со штрафного, срезал мяч в свои ворота. Команда Руслана Ротаня, которая не выигрывала в шести матчах кряду, вышла в четвертьфинал.
Кубок Украины. 1/8 финала
Рух - Александрия 0:1
Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)
«Рух» (стартовый состав): Ледвий, Лях, Слюбик, Холод, Альваренга, Сапуга, Плюман, Притула, Мисик, Квасница, Теслюк
«Александрия» (стартовый состав): Ермаков, Савченко, Скорко, Сигеев, Мартынюк, Смирный, Шостак, Калитвинцев, Белошевский, Шулянский, Андрейчук
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