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Кубок Украины
Рух Львов
26.09.2023 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 26 сентября 2023, 17:32
547
2

Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины

А казалось, что будет дополнительное время

26 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 26 сентября 2023, 17:32
547
2
Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины
ФК Рух

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между Рухом и Александрией. Победу со счетом 1:0 одержала Александрия, которая воспользовалась ошибкой соперника.

На 94-й минуте лидер Руха Марко Сапуга, пытаясь прервать прострел со штрафного, срезал мяч в свои ворота. Команда Руслана Ротаня, которая не выигрывала в шести матчах кряду, вышла в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала

Рух - Александрия 0:1
Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)

«Рух» (стартовый состав): Ледвий, Лях, Слюбик, Холод, Альваренга, Сапуга, Плюман, Притула, Мисик, Квасница, Теслюк

«Александрия» (стартовый состав): Ермаков, Савченко, Скорко, Сигеев, Мартынюк, Смирный, Шостак, Калитвинцев, Белошевский, Шулянский, Андрейчук

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Oleg Dykyy
Дякую за програний експрес на рівному місці
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+1
Lev17.
Рух дуже добре виглядав. Олександрія нуляча, повезло
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0
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