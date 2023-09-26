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Рух Львов
26.09.2023 15:30 – FT 0 : 1
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 22:31 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:44
636
0

ПОНОМАРЕВ: «Тренеры и игроки поддержали Сапугу. Это несчастный случай»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Александрии» в Кубке

26 сентября 2023, 22:31 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:44
636
0
ПОНОМАРЕВ: «Тренеры и игроки поддержали Сапугу. Это несчастный случай»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после поражения от «Александрии» (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины рассказал:

«Это была хорошая игра в исполнении обеих команд. Голевые моменты были как в «Руха», так и в «Александрии». У нас было определенное преимущество над соперником, но нужно было реализовывать свои возможности. Был интересный и непредсказуемый футбол, закончившийся таким досадным пропущенным голом в конце матча.

Все футболисты в команде должны расти. Для этого им нужна игровая практика и шанс проявить себя. Ребята, вышедшие сегодня на поле, хорошо работают на тренировках. Потому не думаю, что ротация повлияла на итоговый результат. У наших игроков еще нет опыта таких матчей, где все решают эпизоды и нужна максимальная концентрация и хорошая реализация. Поэтому над этими моментами нам еще предстоит работать, и ребята будут прогрессировать.

Тренерский штаб и футболисты после игры поддержали Марко Сапугу. Это лишь несчастный случай. У нас хороший коллектив, и мы знаем свои цели. Поэтому каждый в команде разделяет этот результат и поможет друг другу пройти этот сложный момент».

ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота

События матча

90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марко Сапуга (Рух Львов).
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Кубок Украины по футболу Александрия Рух Львов Рух - Александрия Виталий Пономарев пресс-конференция Марко Сапуга
Источник ФК Рух Львов
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