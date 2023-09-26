Рух – Александрия. Стали известны стартовые составы
Матч 1/8 финала Кубка Украины начнется в 15:00
Сегодня, 26 сентября, «Рух» на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках в матче 1/8 финала Кубка Украины примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Руслана Ротаня на матч:
«Рух»: Ледвий, Лях, Слюбик, Холод, Альваренга, Сапуга, Плюман, Притула, Мисик, Квасница, Теслюк.
«Александрия»: Ермаков, Савченко, Скорко, Сигеев, Мартынюк, Смирный, Шостак, Калитвинцев, Белошевский, Шулянский, Андрейчук.
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