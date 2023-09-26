Кубок Украины
26.09.2023 15:30 – FT 0 : 1
Кубок Украины26 сентября 2023, 18:54 | Обновлено 26 сентября 2023, 19:02
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Рух – Александрия – 0:1. Роковая срезка Сапуги. Видео гола, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
26 сентября 2023, 18:54 | Обновлено 26 сентября 2023, 19:02
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Во вторник, 26 сентября, в Винниках во встрече 1/8 финала Кубка Украины отношения выяснили львовский «Рух» и «Александрия».
Со счетом 1:0 победили александрийцы. На 90+4 минуте основного времени игры автоголом отметился игрок «Руха» Сапуга.
События матча
90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марко Сапуга (Рух Львов).
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