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Кубок Украины
Рух Львов
26.09.2023 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 18:54 | Обновлено 26 сентября 2023, 19:02
862
0

Рух – Александрия – 0:1. Роковая срезка Сапуги. Видео гола, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 18:54 | Обновлено 26 сентября 2023, 19:02
862
0
Рух – Александрия – 0:1. Роковая срезка Сапуги. Видео гола, обзор матча
ФК Рух Львов

Во вторник, 26 сентября, в Винниках во встрече 1/8 финала Кубка Украины отношения выяснили львовский «Рух» и «Александрия».

Со счетом 1:0 победили александрийцы. На 90+4 минуте основного времени игры автоголом отметился игрок «Руха» Сапуга.

События матча

90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марко Сапуга (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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