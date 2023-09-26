Во вторник, 26 сентября, в Винниках во встрече 1/8 финала Кубка Украины отношения выяснили львовский «Рух» и «Александрия».

Со счетом 1:0 победили александрийцы. На 90+4 минуте основного времени игры автоголом отметился игрок «Руха» Сапуга.