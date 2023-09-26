Сегодня в 15:00 стартует первый матч 1/8 финала Кубка Украины. Между собой сыграют «Рух» и «Александрия».

Отметим, что «Рух» сейчас находится в неплохой форме. В минувшем туре чемпионата Украины команда в ярком матче сыграла вничью с «Шахтером».

А вот «Александрия» находится в кризисе. Команда Руслана Ротаня в прошлом туре проиграла 1:5 и не может выиграть шесть матчей кряду.