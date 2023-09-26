Кубок Украины26 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:09
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Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Кубка Украины
26 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:09
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Сегодня в 15:00 стартует первый матч 1/8 финала Кубка Украины. Между собой сыграют «Рух» и «Александрия».
Отметим, что «Рух» сейчас находится в неплохой форме. В минувшем туре чемпионата Украины команда в ярком матче сыграла вничью с «Шахтером».
А вот «Александрия» находится в кризисе. Команда Руслана Ротаня в прошлом туре проиграла 1:5 и не может выиграть шесть матчей кряду.
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