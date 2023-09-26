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Кубок Украины
26 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:09
118
0

Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:09
118
0
Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сегодня в 15:00 стартует первый матч 1/8 финала Кубка Украины. Между собой сыграют «Рух» и «Александрия».

Отметим, что «Рух» сейчас находится в неплохой форме. В минувшем туре чемпионата Украины команда в ярком матче сыграла вничью с «Шахтером».

А вот «Александрия» находится в кризисе. Команда Руслана Ротаня в прошлом туре проиграла 1:5 и не может выиграть шесть матчей кряду.

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Источник Sport.ua
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