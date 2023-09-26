Время Лечче: по версии Д’Аверсы

Таблица серии А нынче – это некая смесь тривиального (наверху миланские гранды, где-то рядом «Юве») и ирреального (римский дуэт расположился поближе к низам). А самым нереальным является, несомненно, текущее 3-е место и беспроигрышное турнирное шествие вроде бы скромного по амбициям провинциального «Лечче». Никогда еще апулийцы не стартовали в серии А так мощно. После 5-ти туров не проигрывали только единоличный лидер чемпионата «Интер» (и здесь нет никакой сенсационности) и «джалло-росси» с полуострова Саленто. Вместе с тем, по суммарной стоимости игроков «Лечче» плетется в хвосте, занимая 3-е с конца место в нынешней серии А. А вот поди ж ты!

В чем секрет пусть и промежуточного, но успеха апулийцев? По-моему, здесь удачно соединились тренерская интуиция аленаторе Роберто Д'Аверсы и амбиции ряда игроков, которые пребывают в расцвете своей футбольной силы и бросили якорь на полуострове Саленто.

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Началось все с трудовой домашней победы над «Лацио» со счетом 2:1. По индексу хG команды наиграли тогда на 1,5 гола каждая, однако «салентини» взяли свое благодаря множеству ударов с любых позиций. Не шутка ведь: по воротам гордовитых столичных визитеров было нанесено 23 удара (в ответ – десяток)! В конце концов, они и преобразовались в большее количество голов. Еще одна черта «Лечче», которая бросилась в глаза именно в той игре, – точность длинных передач. Отсюда и острота контратак, и постоянное напряжение у ворот оппонентов. В то же время, если процент точных длинных передач уверенно пересекает 50% отметку, то это в определенной мере минимизирует количество передач в целом. Так, по последнему показателю «Лечче» уступил и «Лацио», и «Фиорентине» во 2-м туре, и другим соперникам. Отсюда некоторые делают ошибочный вывод о тяготении «Лечче» к игре вторым номером. Не сказал бы, что это так. Признак нынешнего «Лечче» – умение выжимать, если и не максимум, то по крайней мере близкий к нему показатель из варьирования своими тактиками. В то же время, дальние удары – супероружие в исполнении апулийцев в любом случае.

Матч, в котором «салентини» превзошли соперника по количеству пасов, – игра 5-го тура против «Дженоа». Причина тому – раннее удаление у «дженоани». Некоторые обозреватели сделали безапелляционный вывод после минимальной победы «Лечче» над «грифонами»: мол, не умеют они позиционно атаковать. Я бы не торопился с такими выводами. Да, в конце концов, забили все равно не из-за реализации большинства, а благодаря дальнему удару. Исхитрились все-таки сделать это привычным способом! Однако не стоит игнорировать в качестве причины успеха методичное давление апулийцев на ворота оппонентов, в котором задавали тон правый вингер Понтус Альмквист и нападающий Никола Крстович. Швед спровоцировал удаление у соперников, а черногорец изрядно понапрягал оборону противника. В конце концов, это и сказалось ближе к концу игры. Крстович, по оценкам различных ресурсов, является лучшим пока что игроком «волков» в нынешнем сезоне. В чемпионате он забил уже трижды и каждый раз демонстрирует разные грани своего таланта. Я бы сказал, что он не монофорвард (то есть с какой-то одной добродетелью), а в состоянии изобрести что-то нестандартное, загоняя в тупик оппонентов. Альмквист провел просто феноменальный матч против «Лацио»: и забил, и был, как казалось, вездесущ. В дальнейшем он, может, немного и поумерил свою прыть, однако пользы от его грамотных действий на поле все равно немало. Для защитников команд-соперниц этот швед – настоящая головная боль.

Автор победного гола в ворота «Дженоа» в 5-м туре француз Реми Уден – левша с хорошо поставленным ударом. Некоторые обозреватели обвиняют его в игровом эгоизме, но разве не имеет право на него умелый, с голевым чутьем атакующий игрок? Во всяком случае, он знает, как забивать голы, и это знание еще пригодится «волкам» по ходу сезона.

Другой француз – правый защитник Валантен Жандре – готов без малейшей устали носиться по правому флангу и загружать точнейшие кроссы. У меня создается впечатление, что он, пусть и является по игровой специализации защитником, однако охотно принимает участие в атакующих действиях. И часто это приносит пользу для команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Стрефецца

Ну и, безусловно, отмечу незаурядную роль капитана команды Габриэла Стрефеццы. Невысокий (всего 168 см) левый вингер (речь идет о матче против «Дженоа», однако бразилец вполне может сыграть и справа), вероятно, является душой апулийской команды, или, если хотите, главным «волком» в стае. Он обладает мощным дальним ударом, умело и неутомимо прессингует, тактически грамотен, ведь умеет правильно выбирать позицию. Как нельзя лучше провел, в частности, победный для «Лечче» матч против «Салернитаны» в 3-м туре: отличился голом, был запевалой-зачинателем многих атак, получил от sofascore.com высокую оценку 7,7. Стараниями Стрефеццы оборона «морских коньков» тогда, может, и не разлетелась на мелкие кусочки, однако обнажила немало пробоин, чего уж там. Его рыночная стоимость уже превысила 10-миллионную отметку и все растет и растет. Интерес сильных футбольного мира сего к Габриэлу обойдется оным в немалую копеечку. Однако выделю у Стрефеццы интересную особенность, которую замечал у него и раньше, но в этом сезоне она слишком уж рельефна. Обычно домашние матчи, при поддержке родных трибун, готовых носить на руках капитана своей команды, он играет гораздо лучше, чем выездные. В нынешнем чемпионате Габриэл в домашних матчах постоянно получал оценку от sofascore.com выше 7-ми баллов, а в выездных поединках каждый раз было меньше 7-ми баллов.

Отмечу тренерскую интуицию Роберто Д'Аверсы. На сегодня из 8-ми голов, забитых его подопечными в чемпионате, половина – на счету вышедших на замены. Что это, как ни тренерское чутье! Он практикует в «Лечче» схему 4–3–3, где нерядовая роль отводится вингерам, о которых говорилось выше. В его распоряжении – самая молодая команда серии А (средний возраст – 23,6 года) с едва ли не самым большим количеством легионеров в заявке (23, больше лишь у «Удинезе»). И ведь алленаторе эффективно управляется с этими парнями! Путь Д'Аверсы-игрока характеризовался какой-то калейдоскопической сменой мест, пилигримстовал этот итальянец, рожденный в немецком Штутгарте (родители, выходцы из итальянской Пескары, работали тогда в Германии), на протяжении игровой карьеры немало. Однако только в пределах Италии. И, наверное, эта скитание по каким-то футбольным закоулкам, вроде Прато, Казарано, Тревизо и дало ему четкое понимание ментальности малых итальянских клубов. Д'Аверса-тренер у меня, прежде всего, ассоциируется с «Пармой» 2-й половины 2010-х гг. Та команда имела свою философию, которую я бы назвал чем-то вроде теории малых дел. Газетчики отмечают, что наибольшее количество своего профессионального времени за карьеру Д'Аверса провел в серии В. А там школа выживания еще та! Впечатляющее турнирное шествие тогдашней «Пармы», регулярный подъем дивизионами и исповедование какой-то воистину упрямой несокрушимости. Что касается несокрушимости, то примерно так же выглядит и нынешний «Лечче» под руководством Д'Аверсы. Gazzetta di Parma в свое время обращала внимание на курьезы в его биографии. Кроме рождения в Германии, это – фанатение за «Интер» и одновременно воспитание в детской школе «Милана», впоследствии – теплые отношения с Антонио Конте и настоящее, как выразилось пармезанское издание, «заболевание футболом».

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Д'Аверса

Д'Аверсу считают учеником Делио Росси. В свое время тот говорил: «Я не врач, фармацевт или чудотворец. Я просто тренер, который просит своих игроков сражаться, защищая честь клуба. Мне нужна бьющаяся команда. Игроки без борьбы обречены на поражение». Уверен, что Роберто с готовностью подписался бы под этими словами. Однако творить чудеса он в состоянии! Спросите об этом в Парме.

Не станет ли «Лечче» калифом в час? Конечно, такая опасность есть. Тем более, что в ближайшем туре апулийцам предстоит пройти испытание разъяренным поражением от «Сассуоло» «Ювентусом» и шумным туринским «Альянц Стэйдиумом». А в дальнейшем – домашняя игра против действующего чемпиона – «Наполи». Однако «волки», по крайней мере, уже заслужили, чтобы матч с их участием назвали центральным в туре (а игра «Юве» – «Лечче» таковой, безусловно, будет), и это само по себе уже является, пусть и предварительной, однако высокой оценкой работы Д'Аверсы и игроков в желто-красных футболках. Хотя коллега-острослов-остроумец и назвал туры, которые проходят посреди недели, «посредственными» (зато те, которые играют в уик-энд, «непосредственными»), но все же, все же… А другая оценка – рост средней домашней посещаемости матчей «Лечче». Более 28 000 зрителей в среднем собирается на «Этторе Джардиньеро», или на «Виа дель Маре» (при 31-тысячной вместимости этой арены с двумя названиями). А население города Лечче – всего-то 100 тысяч человек. И по проценту заполняемости арены, и по проценту посещаемости от общего населения города базирования «Лечче» – лидер серии А! На полуострове Саленто наслаждаются моментом: их любимцы – в зоне Лиги чемпионов!

Алексей РЫЖКОВ