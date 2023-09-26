Тарас Степаненко отметил большой юбилей в Шахтере

Кубковый поединок с «Вересом» (3:0) стал 400-м для 34-летнего капитана «оранжево-черных» Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 5-м игроком «горняков» за всю историю, в том числе 3-м после Дарио Срны и Андрея Пятова за годы независимости, достигшим этого рубежа. 265 встреч Тарас отыграл за дончан в чемпионатах Украины, 92 – в еврокубках, 32 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

К слову, юбилейной игра с «Вересом» стала и для 24-летнего защитника «Шахтера» Ефима Конопли, который провел 100-й матч в карьере (ЧУ – 76, КУ – 6, СК – 1, ЕК – 10, СУ – 7).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за Шахтер

Матч Дата Турнир Соперник Счет 1-й 04.07.2010 Суперкубок Украины Таврия (н) 7:1 100-й 22.07.2014 Суперкубок Украины Динамо (н) 2:0 200-й 31.05.2017 Чемпионат Украины Александрия (г) 1:1 300-й 23.02.2020 Чемпионат Украины Десна (д) 1:0 400-й 26.09.2023 Кубок Украины Верес (г) 3:0

Топ-10 гвардейцев Шахтера за все годы

Игрок Годы ЧС КС СС ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 2003-2017 - - - 339 48 12 137 536 2. Михаил СОКОЛОВСКИЙ 1974-1987 400 63 4 - - - 18 485 3. Андрей ПЯТОВ 2007-2023 - - - 301 39 10 132 482 4. Сергей ЯЩЕНКО 1982-1995 272 35 1 112 16 - 8 444 5. Тарас СТЕПАНЕНКО 2010-2023 - - - 265 32 11 92 400 6. Дмитрий ШУТКОВ 1991-2008 1 2 - 266 54 - 24 347 7. Юрий ДЕГТЕРЕВ 1967-1983 289 47 - - - - 10 346 8. Ярослав РАКИЦКИЙ 2009-2023 - - - 226 26 8 84 344 9. Валерий РУДАКОВ 1974-1986 277 44 3 - - - 16 340 10. Игорь ПЕТРОВ 1982-1998 224 28 1 58 11 - 10 332

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.