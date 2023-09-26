Тарас Степаненко отметил большой юбилей в Шахтере
34-летний капитан горняков провел 400-й матч за донецкий клуб
Кубковый поединок с «Вересом» (3:0) стал 400-м для 34-летнего капитана «оранжево-черных» Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 5-м игроком «горняков» за всю историю, в том числе 3-м после Дарио Срны и Андрея Пятова за годы независимости, достигшим этого рубежа. 265 встреч Тарас отыграл за дончан в чемпионатах Украины, 92 – в еврокубках, 32 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.
К слову, юбилейной игра с «Вересом» стала и для 24-летнего защитника «Шахтера» Ефима Конопли, который провел 100-й матч в карьере (ЧУ – 76, КУ – 6, СК – 1, ЕК – 10, СУ – 7).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Тараса Степаненко за Шахтер
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.07.2010
|
Суперкубок Украины
|
Таврия (н)
|
7:1
|
100-й
|
22.07.2014
|
Суперкубок Украины
|
Динамо (н)
|
2:0
|
200-й
|
31.05.2017
|
Чемпионат Украины
|
Александрия (г)
|
1:1
|
300-й
|
23.02.2020
|
Чемпионат Украины
|
Десна (д)
|
1:0
|
400-й
|
26.09.2023
|
Кубок Украины
|
Верес (г)
|
3:0
Топ-10 гвардейцев Шахтера за все годы
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СС
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2003-2017
|
-
|
-
|
-
|
339
|
48
|
12
|
137
|
536
|
2.
|
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
|
1974-1987
|
400
|
63
|
4
|
-
|
-
|
-
|
18
|
485
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2007-2023
|
-
|
-
|
-
|
301
|
39
|
10
|
132
|
482
|
4.
|
Сергей ЯЩЕНКО
|
1982-1995
|
272
|
35
|
1
|
112
|
16
|
-
|
8
|
444
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2010-2023
|
-
|
-
|
-
|
265
|
32
|
11
|
92
|
400
|
6.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1991-2008
|
1
|
2
|
-
|
266
|
54
|
-
|
24
|
347
|
7.
|
Юрий ДЕГТЕРЕВ
|
1967-1983
|
289
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
346
|
8.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2009-2023
|
-
|
-
|
-
|
226
|
26
|
8
|
84
|
344
|
9.
|
Валерий РУДАКОВ
|
1974-1986
|
277
|
44
|
3
|
-
|
-
|
-
|
16
|
340
|
10.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
1982-1998
|
224
|
28
|
1
|
58
|
11
|
-
|
10
|
332
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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