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Кубок Украины
26 сентября 2023, 22:09 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:26
540
1

Тарас Степаненко отметил большой юбилей в Шахтере

34-летний капитан горняков провел 400-й матч за донецкий клуб

26 сентября 2023, 22:09 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:26
540
1
Тарас Степаненко отметил большой юбилей в Шахтере
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Кубковый поединок с «Вересом» (3:0) стал 400-м для 34-летнего капитана «оранжево-черных» Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 5-м игроком «горняков» за всю историю, в том числе 3-м после Дарио Срны и Андрея Пятова за годы независимости, достигшим этого рубежа. 265 встреч Тарас отыграл за дончан в чемпионатах Украины, 92 – в еврокубках, 32 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

К слову, юбилейной игра с «Вересом» стала и для 24-летнего защитника «Шахтера» Ефима Конопли, который провел 100-й матч в карьере (ЧУ – 76, КУ – 6, СК – 1, ЕК – 10, СУ – 7).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за Шахтер

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

04.07.2010

Суперкубок Украины

Таврия (н)

7:1

100-й

22.07.2014

Суперкубок Украины

Динамо (н)

2:0

200-й

31.05.2017

Чемпионат Украины

Александрия (г)

1:1

300-й

23.02.2020

Чемпионат Украины

Десна (д)

1:0

400-й

26.09.2023

Кубок Украины

Верес (г)

3:0

Топ-10 гвардейцев Шахтера за все годы

Игрок

Годы

ЧС

КС

СС

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

2003-2017

-

-

-

339

48

12

137

536

2.

Михаил СОКОЛОВСКИЙ

1974-1987

400

63

4

-

-

-

18

485

3.

Андрей ПЯТОВ

2007-2023

-

-

-

301

39

10

132

482

4.

Сергей ЯЩЕНКО

1982-1995

272

35

1

112

16

-

8

444

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

2010-2023

-

-

-

265

32

11

92

400

6.

Дмитрий ШУТКОВ

1991-2008

1

2

-

266

54

-

24

347

7.

Юрий ДЕГТЕРЕВ

1967-1983

289

47

-

-

-

-

10

346

8.

Ярослав РАКИЦКИЙ

2009-2023

-

-

-

226

26

8

84

344

9.

Валерий РУДАКОВ

1974-1986

277

44

3

-

-

-

16

340

10.

Игорь ПЕТРОВ

1982-1998

224

28

1

58

11

-

10

332

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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цифры и факты Тарас Степаненко Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Верес - Шахтер
Источник Sport.ua
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Pavel_i_CO
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