Ротаньбол проваливается в Александрии: не справляются ни тренер, ни клуб

Прошлой весной у Руслана Ротаня было три должности одновременно. Следующим летом у него может остаться одна работа – кратковременная в олимпийской сборной Украины. Хотя его контракт с «Александрией» действует до июня 2025 года.

Клубная карьера Руслана Ротаня началась и продолжается отвратительно

Если называть вещи своими именами, то прямо сейчас оснований для увольнения Руслана Ротаня из «Александрии» достаточно. Да что там, сам тренер порывался уйти в отставку после жутких 1:5 от «Черноморца». А впереди в УПЛ игра с «Динамо», которое штампует голы в промышленных количествах.

В начале июня Руслан Ротань завершил дело, начатое весной. А именно проиграл борьбу за путевку в еврокубки, имея заведомо выигрышную позицию. «Александрию» опередила в итоге «Ворскла». Юрий Гура оставил Руслану Ротаню гандикап перед полтавчанами в виде семи очков и одного матча в запасе.

Если при предыдущем наставнике «Александрия» в сезоне-2022/2023 набирала 61,5% очков, то при нынешнем этот показатель упал до 39,2%. Весной у представителя Кировоградщины было всего три поражения в 17-ти матчах, удалось добыть две ничьи с «Днепром-1» и ничью с «Шахтером». Но в том-то и дело, что «Александрии» было все равно, с кем расписывать мир – хоть с чемпионом и его конкурентом, хоть с вылетевшими «Металлистом» и «Ингульцом». А побед набралось всего три. Руслан Ротань говорил, что у команды ментальность находится на плохом уровне.

Также стоит напомнить, что перед «Александрией» на сезон-2022/2023 официально ставилась задача не пятое место кое-как удержать, а медали взять. Не справились ни Юрий Гура, ни Руслан Ротань. Но второй, скажем так, не справился больше. Намного больше.

В сезоне-2023/2024 темп набора очков у «Александрии» упал еще ниже. Восемь пунктов за восемь туров – это жалкие 33,3%, то есть уровень борьбы за выживание. Хотя после двух стартовых побед «Александрия» уступала первое место «Динамо» (и второе – «Руху») только по разнице мячей. Теперь Руслан Ротань уже говорит про судейство и плохой газон, не подходящий под стиль игры, а не про ментальность.

Он выглядит как человек, которому из-за нехватки опыта, особенно на клубном уровне, не удается исправить ситуацию. То, что удалось Юрию Вернидубу в «Кривбассе» и Роману Григорчуку в «Черноморце», которые переживали тяжелейшие моменты прошлой осенью в плане игры и набранных очков.

При этом никакого красивого футбола, хоть в ущерб результату, «Александрия» не демонстрирует. Вот как выдали на самом старте правления Ротаня развеселые 3:3 с «Металлистом 1925» и 2:2 с «Днепром», так с тех пор забили только 20 голов в 23-х матчах. Снова говорим об аутсайдерской статистике и показателях. К слову, еще в конце апреля президент «Александрии» Сергей Кузьменко проводил срочное собрание и культурно спрашивал у Руслана Ротаня – мол, а где хотя бы атакующий футбол, победы мы подождем?!

Ни о каком аномальном невезении в случае нынешней «Александрии» речь не идет. Два поражения из четырех не вызвали вопросов, так как были крупными. Не смотрите, что «Полесье» забило три гола подряд в самой концовке –житомирцы должны были открывать счет раньше. С «Шахтером» ротаньбол был хорош во втором тайме, но, во-первых, чемпион ну очень часто в этом сезоне позволяет соперникам из УПЛ сильно выглядеть после перерыва, потому что проседает физически, во-вторых, в первом тайме «Александрия» могла проигрывать и крупно. А против «Ворсклы» (0:1) команда Ротаня аж один удар в створ родила – и это был дальний удар.

С «Зарей» (0:0) «Александрия» была чуть ближе соперника к победе, но это был матч, в котором кто-то мог проиграть, только если бы в футболе было возможно отрицательное количество голов. Ничья с «Минаем» по моментам была вполне закономерной. А в игре с «Кривбассом» «Александрии» откровенно повезло – и с победным голом (грубая ошибка Бескоровайного, фартовый для ротаньбола рикошет от Стецькова), и с удалением соперника в первом тайме. То есть «Александрия» где-то на 11-е место в таблице и играет.

ФК Александрия

Руслан Ротань должен был развивать молодежь. Но у него, безусловно, основным вратарем является 30-летний Никита Шевченко. Одним из столпов защиты был до травмы 33-летний Сергей Логинов. Лучший креативный полузащитник - 30-летний Кирилл Ковалец. Лучший исполнитель стандартов и вообще кроссов – 30-летний Владислав Калитвинцев. При этом Шевченко и Логинов пришли в команду как раз при Ротане.

А что молодежь? Классно начал сезон 22-летний Артем Шулянский – два победных гола и ассист за три тура. Но потом умолк - впрочем, вингер старается и активничает, просто фарт совсем исчез. 19-летний Кирилл Сигеев прописался в основном составе. 20-летний Артур Микитишин успел заработать пенальти в первом же своем матче за «Александрию» – против «Миная».

В то же время потерял место в основном составе 21-летний Родион Плакса. Другие игроки, в первую очередь, речь о 21-летнем Данииле Скорко и 19-летнем Романе Савченко, сразу напоминают о своей нехватке опыта на уровне УПЛ. Но главная проблема – это Андрей Кулаков, вернее, его игра. Форвард, которого так хотела «Александрия», забил здесь один гол за 21 матч. В нынешнем сезоне у Кулакова нет результативных действий. Более-менее заметным он был только против «Миная», то есть самого слабого соперника из тех, против кого сыграла «Александрия».

Руководству Александрии остается или ждать, или признавать ошибку

Конечно же, валить всю вину на Ротаня – мол, он все развалил, будет неправильно.

Начнем издалека. 12 лет назад предыдущий босс «Александрии» Николай Лавренко допустил грубейшую ошибку, когда заменил Владимира Шарана (оставлял команду над зоной вылета после 20-ти туров УПЛ сезона-2011/12, хотя по возможностям команда в той зоне вылета должна была быть) на именитого, но давно уехавшего с ярмарки Леонида Буряка. Итог – досрочный вылет при бездарной игре, причем вылет уже без уволенного Буряка.

Возможно, нынешнее руководство «Александрии» снова допустило ошибку и просто повелось на имя, пусть к моменту назначения Руслан Ротань еще не успел вывести молодежную сборную Украины в полуфинал чемпионата Европы, а с ним и на Олимпиаду. Потому что не очень верится, что результаты Юрия Гуры были настолько неудовлетворительными – см. выше.

Ну а что, руководство «Александрии» не знало, что Руслан Ротань совмещает должности? Не сомневалось, что тренер четко клацает тумблером – тут клуб, тут молодежка? При этом в марте Ротань отвлекался еще и на национальную сборную. Начало предсезонки он пропустил из-за упомянутого молодежного Евро.

Надежды на то, что прогрессивный тренер поставит современный футбол и будет развивать молодежь, явно намекают на расчет в том числе получать прибыль от продажи футболистов. Но «Александрия» решила не ждать и зарабатывать уже сейчас. По нынешним временам суммарные более чем 1,3 млн евро за трансферы Дениса Мирошниченко, Максима Третьякова, Владислава Бабогло и Валентина Гороха – очень солидные деньги для УПЛ.

Другое дело, что равноценной замены Мирошниченко на правом фланге нет и близко. А Владислав Бабогло, хоть и позволил на прощание забить из-под себя форварду «Полесья» Филиппу Будковскому, был безусловным лидером обороны и игроком, потеря которого очень сильно расстроила Ротаня – это по ходу сезона-то.

И посмотрите, в какой проходной двор превратилась защита «Александрии», когда вдобавок к уходу Бабогло еще и Сергей Логинов травму получил. Матч с «Черноморцем» был весьма показательным – одесситы при большом желании могли забить не пять, а все десять, а новичок «аграриев» Антон Кравченко (очень молодой - 32-летний, самое время начать развиваться) выглядел в той игре абсолютно потерянным. Да, он забил гол, но при счете 0:4, да и от опытного защитника не это в первую очередь требуется.

Руслан Ротань хотел, чтобы в его распоряжении был Александр Назаренко, но тот предпочел «Полесье» и забил победный гол «Александрии» в пятом туре. Не удалось удержать в команде Эмиля Мустафаева – весьма интересного 21-летнего атакующего полузащитника.

Надо было закрыть позицию левого защитника (там приходилось Евгению Смирному играть) – Ротаню привезли Хосе Эрнандеса. Но эквадорца даже не сразу после аренды заявить смогли, а когда он начал играть, то мысли о селекционном провале появились сразу и преследуют до сих пор. Когда раскроются и раскроются ли вообще другие легионеры (Джеованни и Хуан Альвина) – большой вопрос.

Глядя на такую кадровую работу, на то, как новички массово приходят не раньше второй декады августа, можно подумать, что руководство «Александрии» сказало о цели пробиться в еврокубки исключительно декларативно.

Есть ли перспективы у этого союза?

ФК Александрия

Тяжелый вопрос. Результаты Руслана Ротаня плохие, тут спору нет. Такую фору, какая у него была в прошлом сезоне, еще надо было ухитриться потерять. Но знали же, что он придет менять все коренным образом. А ростер «Александрии», несмотря на наличие ряда ведущих опытных игроков, входит в тройку самых молодых в лиге.

Руководство клуба продает лидеров, а при таком раскладе нельзя требовать от тренера серьезного результата здесь и сейчас. Поэтому с Ротанем заключили длительный контракт.

Но вот ведь загвоздка. Если Руслан Ротань исправит ситуацию, а молодежь все-таки начнет прогрессировать, то и сезон-2024/2025 в плане работы в клубе у него будет скомканным. Ведь его начало совпадает с Олимпиадой. А подготовка к ней, по крайней мере, с моральной точки зрения для Ротаня начнется раньше. «Александрия» точно готова столько терпеть тренера, который разрывается на два фронта, особенно если не будет хороших результатов?!

Игорь ЯСЛИК