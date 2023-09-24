Ротань хотел подать в отставку, его с трудом отговорили

Как стало известно Sport.ua, Руслан Ротань после матча с «Черноморцем» (1:5) собирался писать заявление об отставке с поста главного тренера «Александрии» и его ассистентам пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Руслана Петровича этого не делать.

«Александрия» стартовала в чемпионате с двух домашних побед, однако в последующих шести турах набрала всего 2 очка. При этом команда из Кировоградской области потерпела два крупных поражения в родных стенах (от «Полесья» — 0:3 и «Черноморца» — 1:5).

Пока александрийцы занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а в следующем туре 1 октября им предстоит сыграть в Киеве с «Динамо». Перед этим 26 сентября «желто-зеленые» проведут выездной кубковый поединок с «Рухом».

Напомним, Руслан Ротань возглавил «Александрию» в декабре прошлого года, сменив у руля команды Юрия Гуру. До этого 41-летний специалист успел поработать ассистентом в штабе Вячеслава Шевчука в «Олимпике» и главным тренером молодежной сборной Украины.