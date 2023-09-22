Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией

Субботнюю программу 8 тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Александрией» и «Черноморцем». Хозяева поля начали встречу с высокого прессинга, но одесситы вполне уверенно справлялись с этим давлением. При этом гости проводили довольно острые контратаки. Особо много проблем защитной линии александрийцев доставляли скоростные рывки от Иеде. Именно он заработал угловой, который привел к неприятностям для команды Руслана Ротаня. Брагару сыграл на подборе за пределами штрафной и нанес коварный удар, с которым с трудом справился Шевченко. Голкипер перевел мяч в штангу, а с добивания Ермаков открыл счет в матче.

«Моряки» на волне успеха продолжили атаковать и раз за разом находили свободные зоны у штрафной соперников. «Желто-черные» в обороне действовали ужасно и не успевали за быстрыми перемещениями одесситов. Вскоре подопечные Романа Григорчука удвоили свое преимущество. Дада сделал ювелирный заброс на ход Штогрину, который в касание переправил мяч в ворота.

Александрийцы попытались взять мяч под контроль, но с конструктивной игрой у них не клеилось. А одесситы поймали кураж и не собирались останавливаться на достигнутом. Мог забивать Брагару, который с линии штрафной не попал в ворота. По истечении получаса игры Брагару ассистировал Кузыку, который при полном попустительстве защитников «Александрии» расстрелял ворота.

Хозяева продолжили пытаться создать хоть что-то стоящее у ворот соперников, и это удалось сделать Ковальцу, с ударом которого справился Варакута. А перед перерывом «желто-черных» ожидал еще один удар. Путря из пределов штрафной не пробил Шевченко, но на добивании удачно сыграл Бойчук. 0:4 – ужасный тайм для александрийцкев.

Подопечные Ротаня активно начали вторую половину встречи, пытаясь хоть немного изменить ситуацию. Порой в штрафной «Черноморца» возникали «пожары», но завершающего удара не было. Был близок к успеху Ковалец, но с его ударом со штрафного справился Варакута. И все же, Кравченко ударом головой сумел размочить счет.

Правда, одесситы довольно быстро восстановили статус-кво. Взятие ворот соорудили игроки, вышедшие на замену: навес Бадибанги сильным ударом головой замкнул Хадида. Тот же Хадида мог еще более увеличить преимущество в счете, но на его удар из центра штрафной среагировал Шевченко.

1:5 – «Александрия» полностью провалила матч и продлила безвыигрышную серию до шести поединков. А «Черноморец» на данный момент вышел на второе место турнирной таблицы. В следующем туре одесситы будут принимать «Зарю», а «желто-черные» в гостях будут противостоять «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Александрия» – «Черноморец» – 1:5

Кравченко (72) – Ермаков (11), Штогрин (18), Кузык (30), Бойчук (45+1), Хадида (77)

Сигеев (66) – Васильев (42)

«Александрия»: Н.Шевченко, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Ковалец (Смирный, 85), Микитишин (Шулянский, 46), Сигеев, Эрнандес, Кулаковский (Андрейчук, 46), Билошевский, Джевани (Безерра, 70), Копына

«Черноморец»: Варакута, В.Ермаков, Гучек, Путря (Ухань, 84), Брагару, Васильев (Салюк, 84), Кузык, Дада (Хадида, 74), Штогрин (Бадибанга, 69), Иеде, Бойчук (Вакула, 74)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА