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Чемпионат Украины
Александрия
22.09.2023 19:00 – FT 1 : 5
Черноморец
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 21:53 |
357
0

Александрия – Черноморец – 1:5. Яркий разгром от одесситов. Обзор матча

Неожиданно результативный для УПЛ матч

22 сентября 2023, 21:53 |
357
0
Александрия – Черноморец – 1:5. Яркий разгром от одесситов. Обзор матча
ФК Александрия

В матче чемпионата Украины «Черноморец» на выезде разобрался с «Александрией» со счетом 5:1, оформив четыре гола в первом тайме. Команда Романа Григорчука набрала 15 очков и до матчей конкурентов поднялась на 2-е место турнирной таблицы УПЛ.

А вот «Александрия» уже шесть туров без побед.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Гай Хадида (Черноморец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Кравченко (Александрия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
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Александрия Черноморец Одесса видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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