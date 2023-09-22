22.09.2023 19:00 – FT 1 : 5
Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 21:53 |
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Александрия – Черноморец – 1:5. Яркий разгром от одесситов. Обзор матча
Неожиданно результативный для УПЛ матч
22 сентября 2023, 21:53 |
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В матче чемпионата Украины «Черноморец» на выезде разобрался с «Александрией» со счетом 5:1, оформив четыре гола в первом тайме. Команда Романа Григорчука набрала 15 очков и до матчей конкурентов поднялась на 2-е место турнирной таблицы УПЛ.
А вот «Александрия» уже шесть туров без побед.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Гай Хадида (Черноморец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Кравченко (Александрия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
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