В матче чемпионата Украины «Черноморец» на выезде разобрался с «Александрией» со счетом 5:1, оформив четыре гола в первом тайме. Команда Романа Григорчука набрала 15 очков и до матчей конкурентов поднялась на 2-е место турнирной таблицы УПЛ.

А вот «Александрия» уже шесть туров без побед.