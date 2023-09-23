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Александрия
22.09.2023 19:00 – FT 1 : 5
Черноморец
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 03:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 03:18
95
0

ГРИГОРЧУК: «Игроки делали серьезные вещи на поле, и это дало результат»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Александрией»

23 сентября 2023, 03:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 03:18
95
0
ГРИГОРЧУК: «Игроки делали серьезные вещи на поле, и это дало результат»
ФК Черноморец, Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Александрией» (5:1) в матче 8-го тура УПЛ:

«У меня приемные ощущения. Я доволен тем, что мы одержали победу при довольно неплохой игре. Верю, что наши болельщики довольны. Было все неплохо. Это очень хорошо, что мы можем делать такие шаги. Я благодарен Богу за это и могу похвалить команду. Игроки делали серьезные вещи на поле. Это дало результат и обнадеживает на будущее.

Есть много примеров, когда команда, выигрывая с большим счетом, перестает играть. Не только результат можно потерять, а при потере максимальной концентрации футболист может или получить травму, или ненужную желтую карточку плюс дисквалификацию.

Я так и сказал футболистам. Это большое счастье футбольное – иметь 4:0 после 45 минут. Это надо ценить, благодарить за это Бога и дальше играть просто невероятно сильно. Еще сильнее, чем в первом тайме. Не сказал бы, что нам это удалось в полной мере, но нет и нареканий. При 4:0 надо пользоваться психологичным состоянием соперника. Не скажу, что у нас были негативные моменты. Но иногда были неправильные решения, когда можно было сыграть сильнее. Исполнение было сегодня хорошее».

ВИДЕО. Пресс-конференция Романа Григорчука после игры против Александрии

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Гай Хадида (Черноморец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Кравченко (Александрия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
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Источник ФК Черноморец
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