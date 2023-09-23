ГРИГОРЧУК: «Игроки делали серьезные вещи на поле, и это дало результат»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Александрией» (5:1) в матче 8-го тура УПЛ:

«У меня приемные ощущения. Я доволен тем, что мы одержали победу при довольно неплохой игре. Верю, что наши болельщики довольны. Было все неплохо. Это очень хорошо, что мы можем делать такие шаги. Я благодарен Богу за это и могу похвалить команду. Игроки делали серьезные вещи на поле. Это дало результат и обнадеживает на будущее.

Есть много примеров, когда команда, выигрывая с большим счетом, перестает играть. Не только результат можно потерять, а при потере максимальной концентрации футболист может или получить травму, или ненужную желтую карточку плюс дисквалификацию.

Я так и сказал футболистам. Это большое счастье футбольное – иметь 4:0 после 45 минут. Это надо ценить, благодарить за это Бога и дальше играть просто невероятно сильно. Еще сильнее, чем в первом тайме. Не сказал бы, что нам это удалось в полной мере, но нет и нареканий. При 4:0 надо пользоваться психологичным состоянием соперника. Не скажу, что у нас были негативные моменты. Но иногда были неправильные решения, когда можно было сыграть сильнее. Исполнение было сегодня хорошее».

ВИДЕО. Пресс-конференция Романа Григорчука после игры против Александрии