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Александрия
22.09.2023 19:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 19:41
86
0

Александрия – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Премьер-лиги

21 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 19:41
86
0
Александрия – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 22 сентября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Черноморец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Александрийцы имеют в пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 2 ничьи). В предыдущем туре подопечные Руслана Ротаня поделили очки с «Минаем» (1:1). «Черноморец» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Неделю назад одесситы с минимальным счетом обыграли «Полесье». В прошлом чемпионате «желто-черные» в Одессе обыграли хозяев поля со счетом 2:1, а в Александрии команды сыграли вничью – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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