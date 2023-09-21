В пятницу, 22 сентября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Черноморец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Александрийцы имеют в пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 2 ничьи). В предыдущем туре подопечные Руслана Ротаня поделили очки с «Минаем» (1:1). «Черноморец» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Неделю назад одесситы с минимальным счетом обыграли «Полесье». В прошлом чемпионате «желто-черные» в Одессе обыграли хозяев поля со счетом 2:1, а в Александрии команды сыграли вничью – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.