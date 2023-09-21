В 8-м туре украинской Премьер-Лиги «Александрия» будет принимать «Черноморец». Хозяева поля не совсем удачно начали новый чемпионат, занимая пока непривычно для себя низкое 10 место. А вот подопечные Романа Григорчука, наоборот, перед этим туром находятся на 3 месте. В начале этого чемпионата они уже были в тройке лидеров и вот сейчас снова поднялись так высоко в турнирной таблице.

Александрия

Если в прошлом сезоне «Александрия» считалась самой миролюбивой командой и часто играла вничью, то сейчас после семи туров у подопечных Руслана Ротаня только 2 ничейных результата, столько же побед и уже 3 поражения. Кстати, за весь предыдущий чемпионат александрийцы проиграли только 6 раз, то есть на данный момент они наполовину «выполнили» свою прошлогоднюю норму.

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Начав нынешний турнир с двух побед с одинаковым счетом 1:0, «Александрия» вот уже пять туров подряд не может выиграть у соперников. Команда очень мало забивает в ворота соперников (всего 4 гола за 7 туров). И по этому показателю она делит последнее место с «Оболонью». А что касается обороны, то александрийцы пропустили 7 мячей (в среднем по одному за игру).

Надо отметить, что в конце августа по разным причинам клуб покинули сразу 5 футболистов – Владислав Бабогло, Иван Калюжный, Александр Мельник, Иван Матюшенко и Богдан Кобзарь. А в сентябре «Александрия» подписала трех новичков. Это 21-летний полузащитник Артем Кулаковский, который был взят в аренду у полтавской «Ворсклы». 32-летний защитник Антон Кравченко, выступавший в нескольких украинских клубах, а также в Турции и Венгрии. И 20-летний бразильский полузащитник Хуан Безерра. Кулаковский уже успел дебютировать в своей новой команде в 7-м туре, проведя полностью второй тайм с «Минаем» и даже забил гол с пенальти. С двумя остальными новобранцами «Александрии» вполне возможно болельщики познакомятся в предстоящем матче.

Черноморец

Несколько последних лет мы привыкли видеть одесскую команду если не в самом конце турнирной таблицы, то, как минимум, ближе к середине. Но в нынешнем сезоне, похоже, подопечные Романа Григорчука решили напомнить, что «Черноморец» не зря долгие годы считался одним из ведущих клубов в отечественном футболе. После победы в предыдущем туре над «Полесьем» 1:0, одесситы снова оказались в тройке лидеров, где они уже пребывали на старте чемпионата. Интересно, что именно эти два клуба, плюс киевское «Динамо», пока еще ни разу не играли вничью. У одесситов, к примеру, 4 победы и 3 поражения.

У «Черноморца» пока нет явного бомбардира, каким, к примеру, в прошлом сезоне был Даниил Алефиренко. На сегодня Самсон Иеде и Александр Васильев забили по 2 мяча. Остальные голы провели разные футболисты. Зато из 7 проведенных матчей, одесситы поражали ворота соперников в 6. И только голкипера «Колоса» им не удалось огорчить.

А еще в поединке с «Александрией» не сможет помочь свои партнерам словенский полузащитник Йон Шпорн. В прошедших играх он уже заработал 4 предупреждения и теперь будет вынужден пропустить предстоящую встречу из-за дисквалификации.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники провели друг с другом 19 матчей. «Черноморец» выигрывал 7 раз, «Александрия» - 5 и еще 7 поединков завершились вничью. Разница мячей 26-22 в пользу одесситов. В минувшем чемпионате в первом круге команды играли в Ковалевке, где хозяевами поля считался «Черноморец». Но победили гости 2:1. Голы у них забили Мирошниченко и Ковалец, а у моряков отличился Брагару. Во втором круге в Александрии была зафиксирована ничья 1:1. Здесь у хозяев отличился Калитвинцев, а у гостей Алефиренко.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Копина, Савченко, Билошевский, Эрнандес, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Кулаковский, Шулянский, Кулаков

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Кузык, Авагимян, Бойчук, Иеде, Штогрин

Прогноз на противостояние:

Обеим командам есть что доказывать и они, конечно же, будут стремиться пополнить свой очковый багаж. Борьба должна быть упорной и, предположим, что она завершиться вничью 1:1.

22 сентября, пятница