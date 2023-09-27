Барселона с трудом спасла ничью в матче Ла Лиги против Мальорки
На 75-й минуте ситуацию уравнял молодой хавбек Фермин Лопес
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2).
На 8-й минуте форвард Ведат Мурики открыл счет для хозяев. Перед перерывом каталонцы отыгрались усилиями Рафиньи.
На сразу же Мальорка снова вышла вперед благодаря голу в раздевалку от Абдона Пратса. Барселона с трудом спасла ничью в матче против Мальорки, когда на 75-й минуте ситуацию уравнял 20-летний хавбек Фермин Лопес.
Ла Лига. 7-й тур, 26 сентября
Мальорка – Барселона – 2:2
Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 – Рафинья, 41, Фермин Лопес, 75
ГОЛ! 1:0. Мурики, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Рафинья, 41 мин.
ГОЛ! 2:1. Пратс, 45+3 мин.
ГОЛ! 2:2. Фермин Лопес, 75 мин.
События матча
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