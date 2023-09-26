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Мальорка
26.09.2023 22:30 - : -
Барселона
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Испания
26 сентября 2023, 16:59 |
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Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 26 сентября в 22:30 по Киеву

26 сентября 2023, 16:59 |
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Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице Ла Лиги «Мальорка» занимает 16-е место с 5 очками в активе. У «Барселоны» 16 пунктов и она возглавляет пелотона, опережая по дополнительным показателям «Жирону», у которой также 16 очков.

Видеотрансляцию матча «Мальорка» – «Барселона» можно будет посмотреть на MEGOGO.

Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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