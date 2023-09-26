26 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице Ла Лиги «Мальорка» занимает 16-е место с 5 очками в активе. У «Барселоны» 16 пунктов и она возглавляет пелотона, опережая по дополнительным показателям «Жирону», у которой также 16 очков.

Видеотрансляцию матча «Мальорка» – «Барселона» можно будет посмотреть на MEGOGO.

Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция