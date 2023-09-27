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Чемпионат Испании
Мальорка
26.09.2023 22:30 – FT 2 : 2
Барселона
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Испания
27 сентября 2023, 02:45 | Обновлено 27 сентября 2023, 02:51
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Мальорка – Барселона – 2:2. Барса унесла ноги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании

27 сентября 2023, 02:45 | Обновлено 27 сентября 2023, 02:51
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Мальорка – Барселона – 2:2. Барса унесла ноги. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2).

На 8-й минуте форвард Ведат Мурики открыл счет для хозяев. Перед перерывом каталонцы отыгрались усилиями Рафиньи.

На сразу же Мальорка снова вышла вперед благодаря голу в раздевалку от Абдона Пратса. Барселона с трудом спасла ничью в матче против Мальорки, когда на 75-й минуте ситуацию уравнял 20-летний хавбек Фермин Лопес.

Ла Лига. 7-й тур, 26 сентября

Мальорка – Барселона – 2:2

Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 – Рафинья, 41, Фермин Лопес, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мурики, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Рафинья, 41 мин.

ГОЛ! 2:1. Пратс, 45+3 мин.

ГОЛ! 2:2. Фермин Лопес, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Мальорка).
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Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Рафинья Диас Ведат Мурики
Источник Sport.ua
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