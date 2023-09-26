Унаи Мельгоса объявил состав молодежной сборной на октябрьские матчи

Свои ближайшие поединки в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет против Люксембурга и Англии. Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Что касается ближайшего матча подопечных Унаи Мельгосы, то выездная игра с люксембуржцами состоится 12 октября во втором по населению городе Великого Герцогства Люксембург, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша и начнется в 19:30 по местному времени (в 20:30 по киевскому). Домашний поединок с английскими сверстниками «сине-желтые» проведут 16 октября в словацких Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Начало встречи – в 18:30 по местному времени (в 19:30 по киевскому).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Антон Боль, Арсений Батагов (оба – «Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Данил Скорко («Александрия»), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Роман Дидык (оба – «Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Александр Яцик («Заря» Луганск), Илья Квасница («Рух» Львов), Максим Кучерявый («Сент-Джонстон», Шотландия), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк).

Нападающие: Егор Гуничев («Минай»), Игорь Краснопир («Оболонь» Киев), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Напомним, молодежная сборная Украины играет в группе F отбора к Евро-2025, где также выступают Англия, Сербия, Азербайджан, Люксембург и Северная Ирландия. Матч с последней командой был первым в квалификации для команды Мельгосы, и в нем «сине-желтые» одержали победу со счетом 1:0.