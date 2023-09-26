Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Молодежные турниры
26 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:06
1346
5

Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

26 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:06
1346
5
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
УАФ

Украинская ассоциация футболу (УАФ) призвала присоединиться к бойкоту юношеских сборных россии после решения УЕФА снова допустить сборные этой страны до 17 лет к чемпионату Европы U-17.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

Заявление УАФ по поводу решения УЕФА

УАФ решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из рф.

УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопущении всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из рф при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из рф к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, безосновательно и толерантно российской агрессивной политике.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть это решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из рф от участия в международных соревнованиях.

По теме:
Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
УЕФА исполком УЕФА сборная России по футболу U-17 бойкот сборная Англии по футболу U-17 дисквалификация россии Евро-2024 U-17 Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Бокс | 26 сентября 2023, 07:20 0
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь

Вероятно, бой с Александром Усиком не входит в его планы

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
Футбол | 26 сентября 2023, 21:55 27
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины

Экс-наставник сборной Украины является амбассадором платформы United24

Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Другие виды | 26.09.2023, 06:13
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Футбол | 26.09.2023, 22:48
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Футбол | 26.09.2023, 09:10
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
 По всей вероятности, РФ поставят в группу с Сербами, Болгарией и белорусами... И никаких проблем... А если выйдут на стыки - будут играть с немцами или венграми, этим вообще до фонаря с кем играть,хоть с чертом лысым...
Ответить
0
Pop Pop
Англия отказалась играть с руснёй а наши отказываются от участия в соревнованиях куда допущена молокососная русня,в чём прикол?УАФ мозги включите,отказывайтесь от игры с орками а не от бойкота всех соревнований!Тупые у нас в УАФ чиновники 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Игорь Украинский
УАФ просто ссыкуны бойкотами рагу не победить,а на соревнованиях наоборот нужно доказывать что мы лучшие..вон в миньке уже отказались из-за Белорусии и что??
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 2
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 44
Война
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
На глазах у Федерера. Сборная Европы разгромно уступила остальному миру
На глазах у Федерера. Сборная Европы разгромно уступила остальному миру
25.09.2023, 04:13
Теннис
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
25.09.2023, 21:23 1
Снукер
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем