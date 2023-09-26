Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

Украинская ассоциация футболу (УАФ) призвала присоединиться к бойкоту юношеских сборных россии после решения УЕФА снова допустить сборные этой страны до 17 лет к чемпионату Европы U-17.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

Заявление УАФ по поводу решения УЕФА

УАФ решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из рф.

УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопущении всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из рф при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из рф к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, безосновательно и толерантно российской агрессивной политике.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть это решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из рф от участия в международных соревнованиях.