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Лига наций
26 сентября 2023, 21:04 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:11
1213
0

Женская сборная Украины проиграла второй матч в Лиге наций

Украинки проиграли Польше

26 сентября 2023, 21:04 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:11
1213
0
Женская сборная Украины проиграла второй матч в Лиге наций
УАФ

Женская сборная Украины провела второй поединок в группе В3 Лиги наций. Соперником нашей команды стала Польша. «Сине-желтые» стартовали в евротурнире с поражения от Сербии (1:3), а полячки обыграли Грецию (3:1).

В первой половине встречи было немного голевых моментов, но хозяйки поля атаковали острее. Одна из их атак завершилась прострелом с левого фланга, который замкнула Пайор. Удвоить преимущество Польши могла Падилья, но Самсон удачно сыграла на выходе и заблокировала удар соперницы.

Украинки не могли наладить комбинационную игру и редко приближались к штрафной соперниц. Активностью на левом фланге выделялась Козлова, но ее усилий было мало для создания острых ситуаций.

После перерыва «сине-желтые» заиграли более интенсивно, но острота по-прежнему возникала у наших ворот. В середине второго тайма Пайор ударом головой оформила дубль, а оформить хет-трик ей помешала Самсон, которая среагировала на удар соперницы из угла штрафной.

Ближе к концу встречи украинки сократили разницу в счете: Шматко замкнула навес со штрафного от Петрик. «Сине-желтые» большими силами пытались вырвать ничью и были близки к этому. В компенсированное время Глущенко едва не вышла один на один с голкипером, но Грец ценой красной карточки остановила нашу футболистку.

В конце октября женская сборная Украины проведет два матча Лиги наций против Греции.

Лига наций. Группа В3. 2-й тур.

Польша – Украина – 2:1

Пайор (22, 67) – Шматко (80)

Камчик (66), Врубель (92) – Панцулая (15), Кравчук (69), Петрик (90)

Грец (93, грубая игра)

Польша: Кенжинек, Вянковска, Зеневич, Грец, Матысик, Лефелд (Собаль, 85), Паволлек, Грабовска, Камчик (Шимчак, 94), Пайор, Падилья (Врубель, 70)

Украина: Самсон, Петрик, Шматко, Корсун, Подольская, Панцулая, Семкив, Андрухив (Гирин, 46), Козлова (Глущенко, 68), Калинина (Кравчук, 46), Овдийчук

Арбитр: Эльвира Нурмустафина (Казахстан)

Городской стадион (Гдыня, Польша)

ПОЛЬША – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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