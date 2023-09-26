Женская сборная Украины проиграла второй матч в Лиге наций
Украинки проиграли Польше
Женская сборная Украины провела второй поединок в группе В3 Лиги наций. Соперником нашей команды стала Польша. «Сине-желтые» стартовали в евротурнире с поражения от Сербии (1:3), а полячки обыграли Грецию (3:1).
В первой половине встречи было немного голевых моментов, но хозяйки поля атаковали острее. Одна из их атак завершилась прострелом с левого фланга, который замкнула Пайор. Удвоить преимущество Польши могла Падилья, но Самсон удачно сыграла на выходе и заблокировала удар соперницы.
Украинки не могли наладить комбинационную игру и редко приближались к штрафной соперниц. Активностью на левом фланге выделялась Козлова, но ее усилий было мало для создания острых ситуаций.
После перерыва «сине-желтые» заиграли более интенсивно, но острота по-прежнему возникала у наших ворот. В середине второго тайма Пайор ударом головой оформила дубль, а оформить хет-трик ей помешала Самсон, которая среагировала на удар соперницы из угла штрафной.
Ближе к концу встречи украинки сократили разницу в счете: Шматко замкнула навес со штрафного от Петрик. «Сине-желтые» большими силами пытались вырвать ничью и были близки к этому. В компенсированное время Глущенко едва не вышла один на один с голкипером, но Грец ценой красной карточки остановила нашу футболистку.
В конце октября женская сборная Украины проведет два матча Лиги наций против Греции.
Лига наций. Группа В3. 2-й тур.
Польша – Украина – 2:1
Пайор (22, 67) – Шматко (80)
Камчик (66), Врубель (92) – Панцулая (15), Кравчук (69), Петрик (90)
Грец (93, грубая игра)
Польша: Кенжинек, Вянковска, Зеневич, Грец, Матысик, Лефелд (Собаль, 85), Паволлек, Грабовска, Камчик (Шимчак, 94), Пайор, Падилья (Врубель, 70)
Украина: Самсон, Петрик, Шматко, Корсун, Подольская, Панцулая, Семкив, Андрухив (Гирин, 46), Козлова (Глущенко, 68), Калинина (Кравчук, 46), Овдийчук
Арбитр: Эльвира Нурмустафина (Казахстан)
Городской стадион (Гдыня, Польша)
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