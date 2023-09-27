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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
26.09.2023 22:00 – FT 3 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
27 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:20
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0

Кубок лиги. Ман Юнайтед разгромил Кристал Пэлас и вышел в 1/8 финала

26 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги

27 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:20
100
0
Кубок лиги. Ман Юнайтед разгромил Кристал Пэлас и вышел в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Ман Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) и вышел в 1/8 финала

Голы у Красных дьяволов забили Алехандро Гарначо, Каземиро и Антони Марсьяль.

Остальные матчи 1/16 финала пройдут 27 сентября.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 26 сентября

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 3:0

Голы: Гарначо, 21, Каземиро, 27, Марсьяль.

Другие матчи игрового дня

  • Бредфорд – Мидлсбро – 0:2
  • Эксетер – Лутон – 1:0
  • Ипсвич – Вулверхэмптон – 3:2
  • Менсфилд – Питерборо – 2:2 (пен. 3:1)
  • Порт Вейл – Саттон – 2:1
  • Солфорд – Бернлі – 0:4

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Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Алехандро Гарначо Каземиро Антони Марсьяль
Источник Sport.ua
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