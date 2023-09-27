Кубок английской лиги
26.09.2023 22:00 – FT 3 : 0
Англия27 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:20
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Кубок лиги. Ман Юнайтед разгромил Кристал Пэлас и вышел в 1/8 финала
26 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги
27 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:20
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0
26 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Ман Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) и вышел в 1/8 финала
Голы у Красных дьяволов забили Алехандро Гарначо, Каземиро и Антони Марсьяль.
Остальные матчи 1/16 финала пройдут 27 сентября.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 26 сентября
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 3:0
Голы: Гарначо, 21, Каземиро, 27, Марсьяль.
Другие матчи игрового дня
- Бредфорд – Мидлсбро – 0:2
- Эксетер – Лутон – 1:0
- Ипсвич – Вулверхэмптон – 3:2
- Менсфилд – Питерборо – 2:2 (пен. 3:1)
- Порт Вейл – Саттон – 2:1
- Солфорд – Бернлі – 0:4
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