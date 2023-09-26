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  4. Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
WTA
26 сентября 2023, 13:49 | Обновлено 26 сентября 2023, 13:57
1214
14

Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио

Марта не смогла реализовать преимущество выигранного первого сета

26 сентября 2023, 13:49 | Обновлено 26 сентября 2023, 13:57
1214
14
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) не смогла одержать победу на старте выступлений на турнире WTA 500 в Токио.

В первом раунде украинка уступила шестой сеяной Дарье Касаткиной (№13 WTA).

Токио. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина – 6:3, 4:6, 3:6

Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Костюк сыграла 11-й матч против соперницы из топ-15 мирового рейтинга и в восьмой раз проиграла. В последних шести матчах счет 3-3.

В текущем сезоне Марта проиграла четвертый матч, выиграв стартовую партию.

В следующем раунде Касаткина сразится с Деспиной Папамихаил из Греции (№220 WTA).

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Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Токио
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Обсервер Влад
Залив після першого сету на Касаткіну з непоганим кефом - безпрограшний варіант! Костюк не підвела
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+4
Igrok4
Суцільний жах. Дивитися матчі Костюк шкідливо для здоров'я (
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+3
Stanislav Matusevych
Це просто Марта. Один сет нормальний, а у двох інших взято одну з дев'яти своїх подач. У Касаткіної 3 з 10, але ж цього спокійно вистачило.
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+3
kollekciy
Я покладав великі надії перед грою, бо Касаткіна підходить Марті за грою. І Марта спокійно перемогла б, якщо б не її подача, якої як завжди вистачило на 1 сет. 
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+2
Alehandro
Як на мене, в цілому грали на рівних. Проблемними сьогодні стали смеши а-ля Світоліна-стайл, на яких як мінімум 2 гейми віддала. Ну, і психологія, як завжди: зробила брейк в просто нескінченому виснажливому геймі і одразу ж під нуль віддала свою подачу - як таке пояснити... Ну, а коли в останніх геймах почались соплі-сльози - стало очевидно, що кіна не буде
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+1
introvert
Наскільки самовіддано і бойовито грала на брейкпойнтах Дар`я, настільки ж безвільно і інфантильно - Марта. Так, останні два сети без першої подачі, але й без подвійних, тому шанси все одно були непогані. Але ж це Марта, і цим усе сказано.
Технічно Костюк одна з найсильніших гравчинь туру. Ментально - одна з найслабших. Множимо одне на інше, і виходить те що є.
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+1
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Vova Chol
Я вибачаюся ! А коли вона збирається вигравати ! Як правило виліт у першому колі , максимум у другому. Це що за "перспективна" в 21 рік ? Знову психи , сльози і знову в прольоті . Дістали ці мажорши.
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+1
Mr Voevudskiy
Ничего нового. Сейчас придёт на пляжик и наделает 100500 фоточек.
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0
sirjoga
Марті потрібно закінчувати займатись такою ненависною для неї справою, бо крім втрачених нервів це нічого не дає. Чому їй не організувати дует з Даяною, та б співала, а Марта танцювала. Тим більше Марта танцями займалась. 
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-3
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