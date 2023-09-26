Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Марта не смогла реализовать преимущество выигранного первого сета
Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) не смогла одержать победу на старте выступлений на турнире WTA 500 в Токио.
В первом раунде украинка уступила шестой сеяной Дарье Касаткиной (№13 WTA).
Токио. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина – 6:3, 4:6, 3:6
Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Костюк сыграла 11-й матч против соперницы из топ-15 мирового рейтинга и в восьмой раз проиграла. В последних шести матчах счет 3-3.
В текущем сезоне Марта проиграла четвертый матч, выиграв стартовую партию.
В следующем раунде Касаткина сразится с Деспиной Папамихаил из Греции (№220 WTA).
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