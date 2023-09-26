ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
Экс-наставник сборной Украины является амбассадором платформы United24
Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.
На сайте Президента Украины опубликован Указ 589/2023 «О назначении А.Шевченко Советником Президента Украины»
В тексте указа от 26 сентября 2023 года сказано: «Назначить Шевченко Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)».
Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко является амбассадором платформы United24 и занимается благотворительными проектами в помощь для Украины.
После работы в сборной Украины Шевченко возглавлял итальянский «Дженоа» зимой в сезоне 2021/22.
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