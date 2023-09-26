Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 08:15 | Обновлено 26 сентября 2023, 08:18
501
0

Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду

Мини-рейтинг из действующих футболистов, каждый из которых сейчас, пожалуй, пригодился бы «горнякам»

26 сентября 2023, 08:15 | Обновлено 26 сентября 2023, 08:18
501
0
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Летом нынешнего года донецкий «Шахтер» возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен. О том, как этот наставник покидал «Зарю» ради возможности трудоустроиться в стане «горняков», а также о не самом логичном расставании донецкого клуба с предыдущим коучем Игорем Йовичевичем, который выполнил ключевую задачу на сезон-2022/23 и сделал команду чемпионом, сказано уже слишком много, чтобы вновь «поднимать ил» с глубокого дна истории.

Сегодня мы предлагаем выделить топ-5 воспитанников «Шахтера», которые в своей профессиональной карьере так и не провели ни единого матча за первую команду «горняков». Сейчас эта тема актуальна как минимум по двум причинам. Первая – после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны кадровый потенциал донецкой команды существенно снизился, и клуб был вынужден экстренно «затыкать дыры», в том числе и за счет приглашения футболистов, которым ранее вряд ли бы дали шанс показать себя в «Шахтере». Вторая – после прихода Патрика ван Леувена многие ожидали появления в первой команде «горняков» как минимум двух или трех юных воспитанников академии, которым была бы предоставлена возможность проявить себя в официальных матчах. Но если на сборах нидерландский специалист активно наигрывал Глущенко, Цуканова и чуть меньше других молодых исполнителей, то в сезон «Шахтер» де-факто вошел уже без них, подписав двух молодых бразильцев, которые с ходу привлекаются к первой команде, а также некоторых опытных ветеранов.
Безусловно, юных талантов нужно очень осторожно (прежде всего, заботясь об их психологической устойчивости) подпускать к выступлениям за первую команду, но главное – не повторять ошибок прошлого и не упустить действительно качественных футболистов, как вот эта пятерка…

5. Тарас Качараба

Возраст: 28 лет
Амплуа: центральный защитник
Клуб: «Славия» Прага


ФК «Славия» Прага. Тарас Качараба

Первые шаги в футболе Тарас Качараба начинал делать на родной для него Львовщине. Однако в 17-летнем возрасте центральный защитник перебрался в академию «Шахтера», где сперва получал практику в существовавшей еще на тот момент команде «Шахтер-3», а позднее – за юниоров «горняков».

Летом 2014 года руководство «Шахтера» приняло решение отдать Качарабу в аренду «Говерле», благодаря чему молодой защитник получил возможность дебютировать на уровне украинской Премьер-лиги. В том сезоне Тарас сыграл 14 поединков за ужгородскую команду, и даже отличился 1 забитым мячом. После возвращения обратно в стан «горняков» Качараба так и не получил шанса у Мирчи Луческу сыграть хотя бы один официальный матч за первую команду.

После двух сезонов за юниоров «Шахтер» опять отдал Качарабу в аренду – на этот раз в «Зирку» из Кропивницкого. За полгода Тарас сыграл 16 матчей в рамках УПЛ, а затем был возвращен и отдан в аренду уже в заграничный клуб – чешский «Слован». Там карьера у Качарабы пошла вверх, но защитник не скрывал желания все-таки вернуться в донецкий клуб и стать для него важной фигурой в оборонительных построениях.

«В «Слован» я перешел, чтобы доказать себе, что я чего-то стою. Если будет такая возможность, то хотелось бы вернуться в «Шахтер» основным игроком. Понимаю, что дончане ставят перед собой более высокие задачи, чем «Слован», но я буду делать все для того, чтобы вернуться в донецкий клуб и завоевать место в стартовом составе», – говорил Качараба в начале 2019 года.

Но уже летом 2019-го стало понятно: мечты Качарабы не сбудутся. «Слован» договорился с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта центрбека, подписав с ним самим трехлетний трудовой договор. Впоследствии Тарас заявил, что у него фактически не было возможности проявить себя в стане «горняков».

В настоящий момент 28-летний Качараба является футболистом пражской «Славии». Этот клуб еще в январе 2021-го арендовал украинца у «Слована», а спустя год выкупил контракт Тараса за 800 тысяч евро. В 2023 году Качараба потерял статус игрока основного состава, и нынче является резервистом. Летом ходили слухи о возможном переходе Тараса в «Маккаби» из Тель-Авива, или даже о возвращении в УПЛ, но ничего этого не произошло. Возможно, какое-то трансферное решение в карьере Качарабы мы увидим уже грядущей зимой…

4. Максим Таловеров

Возраст: 23 года
Амплуа: центральный защитник
Клуб: ЛАСК (в аренде из «Славии» Прага)


УАФ. Максим Таловеров

Уроженец Донецка Максим Таловеров со школьного возраста занимался футболом в академии «Шахтера». Поначалу он нередко действовал в средней линии, но затем сфокусировался на выступлениях в обороне. Известно, что Таловеров в 15 лет ездил на просмотр в нидерландский «Аякс», однако впоследствии вернулся в Украину, и продолжил развитие на детско-юношеском уровне уже в рядах киевского «Арсенала» и донецкого «Олимпика».

В феврале 2019 года Таловеров все-таки покинул Украину. Он подписал профессиональный контракт с чешским клубом «Динамо» из города Ческе-Будеевице. Там Максим провел три сезона, а в январе минувшего года на правах свободного агента перешел в пражскую «Славию». Впрочем, в этой команде особых надежд на украинца не возлагали, и пока предпочитают отдавать Таловерова в аренды – в «Слован» и ЛАСК. Австрийцы, к слову, летом нынешнего года заплатили 400 тысяч евро за годичную аренду украинского центрбека, а также прописали в соглашении опцию на выкуп.

Примечательно, что летом интерес к Таловерову проявляли некоторые клубы из АПЛ и Бундеслиги. Украинец хорошо зарекомендовал себя на чемпионате Европы U-21, где «сине-желтые» добрались аж до полуфинала и заработали путевку на Олимпийские игры-2024. Впрочем, до конкретики дело так и не дошло, и Таловеров оказался в ЛАСКе.

В конце августа в отечественных СМИ появилась информация о том, что Таловеров вскоре может сменить спортивное гражданство и быть заигранным за сборную Чехии. Произойти подобное может в том случае, если Максиму предоставят статус постоянного резидента в Чехии, в котором сам футболист якобы очень заинтересован. Подать соответствующие документы Таловеров получит возможность уже в следующем году, по прошествии пяти лет с момента фактического переезда в Чехию.

Что касается «Шахтера», то в конце минувшего года «горняки» проявляли определенную заинтересованность в вопросе возвращения Таловерова в свои ряды. Тогда «оранжево-черные» подыскивали сменщика для ветерана Сергея Кривцова, впоследствии отпущенного свободным агентом в клуб МЛС «Интер Майами», но дальше разговоров в прессе дело так и не зашло.

3. Даниил Игнатенко

Возраст: 26 лет
Амплуа: опорный полузащитник
Клуб: «Бордо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Даниила Игнатенко с определенной долей условности можно отнести к воспитанникам академии «Шахтера», потому как на момент переезда в донецкий клуб этот опорный полузащитник уже успел дебютировать на взрослом уровне за родной для него запорожский «Металлург». Как бы там ни было, а в стане «горняков» Игнатенко оказался в 18 лет, а потому немалый отрезок карьеры все-таки провел в молодежных командах «Шахтера», и развивал навыки именно в донецком клубе.

В феврале 2018 года Игнатенко проследовал по проторенной многими его предшественниками арендной дорожке в «Мариуполь». В этой команде Даниил провел полтора года, прежде чем получил приглашение от «Ференцвароша». Венгерскую команду тогда тренировал нынешний коуч национальной сборной Украины Сергей Ребров, и вместе с Игнатенко «зеленые орлы» подписали из «Шахтера» также вингера Александра Зубкова. Но если последнему удалось зарекомендовать себя очень пристойно, то вот Игнатенко уже через полгода вернулся в «Шахтер», а вскоре опять оказался в «Мариуполе».

В октябре 2020 года Игнатенко также на правах аренды перешел в «Днепр-1», где провел полтора сезона и показал, что может быть полезной опцией, в том числе и для донецкого клуба в будущем. Даниил отличался неуступчивостью в единоборствах, стремлением «выгрызать» едва ли не каждый мяч в центральной зоне, а также отменной физической подготовкой. Ключевой проблемой Игнатенко была психология, ведь иногда у опорника словно «срывало крышу» и он шел на неоправданные фолы, получая буквально на ровном месте красные карточки.

Как бы там ни было, но в «Шахтере» так и не разглядели в Игнатенко потенциального сменщика для Степаненко. В январе 2022 года, когда командой еще управлял итальянец Роберто Де Дзерби, Даниил на правах аренды был отпущен в «Бордо», который через полгода выкупил контракт украинца за 1 миллион евро, а с самим Игнатенко заключил четырехлетний трудовой договор.

В настоящий момент Игнатенко является одной из важных фигур в центре поля для «Бордо», который второй год кряду пытается достойно выступить в Лиге 2, чтобы вернуться в элитарный дивизион французского футбола.

2. Руслан Малиновский

Возраст: 30 лет
Амплуа: центральный / атакующий полузащитник
Клуб: «Дженоа» (в аренде из «Марселя»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский оказался в академии «Шахтера» еще тогда, когда ее возглавлял Патрик ван Леувен. При этом, по началу дела у молодого футболиста в донецком клубе складывались отнюдь не очень успешно. В частности, его даже отчисляли.

«В свое время, когда мы из академии перешли в «Шахтер-3», с Малиновским не хотели подписывать контракт и он уехал домой. За него компенсацию требовали, он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – тоже. Где-то полгода он был без команды. Потом директор академии «Шахтера» Патрик ван Леувен cделал сборную, в которую назад позвали всех тех, кого отчислили, чтобы еще раз посмотреть, и Малиновский тогда начал очень неплохо», – рассказывал в 2021 году журналистам еще один воспитанник «горняков» Артур Загорулько.

Со временем Малиновский стал одним из лидеров «Шахтера-3» и молодежной команды «горняков», по причине чего несколько раз привлекался тогдашним главным тренером первого состава Мирчей Луческу к участию в тренировочных сборах. Но произвести впечатления на румынского наставника Малиновскому так и не удалось.

В августе 2012 года Малиновский на правах аренды перешел в «Севастополь», который тогда еще выступал в Первой лиге. Вскоре Руслан также на временной основе ушел в «Зарю», где и раскрылся за два года во всей красе. Но «Шахтер», вернув Малиновского, так и не дал шанса хавбеку в первой команде – Луческу согласился отпустить Руслана в аренду в «Генк», где украинец пережил тяжелейшую травму крестообразной связки колена, но это не помешало бельгийскому клубу выкупить контракт футболиста у «горняков» за 2 миллиона евро.

Спустя два года «Генк» продал Малиновского в «Аталанту» за 13,6 миллионов евро, и несколько сезонов Руслан феерил в стане команды из Бергамо в Серии А. В январе нынешнего года «Аталанта» отдала Малиновского в аренду в «Марсель», а летом клубы осуществили полноценный трансфер, сумма которого составила 10 миллионов евро. Однако во Франции дела у украинца не заладились, и в августе провансальцы отпустили Малиновского обратно в Италию – в аренду в «Дженоа», где Руслан ныне и пытается вернуться на прежний высокий уровень выступлений.

1. Александр Зинченко

Возраст: 26 лет
Амплуа: левый защитник / центральный полузащитник
Клуб: «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

История Александра Зинченко наверняка хорошо известна большинству украинских болельщиков. Он в 13 лет оказался в академии «Шахтера», а уже в шестнадцать был капитаном команды U-19. Зинченко, безусловно, выделялся среди сверстников, но летом 2014 года неожиданно покинул клуб, с которым не нашел взаимопонимания по вопросам продолжения сотрудничества. Впоследствии руководство «горняков» добивалось компенсации за такой поступок Зинченко, но все чего добился «Шахтер», как сообщали СМИ, это 200 с небольшим тысяч евро.

«Вачиберадзе, Билоног, Зинченко – слабаки, которые не верят в свои силы и хотят схитрить. Но так не бывает. Стоит лишь взглянуть на судьбу игроков, которые в раннем возрасте купились на обещания агентов. Про того же Юрченко сколько писали, а где он сейчас? Думаю, история с Зинченко по-хорошему не закончится. В жизни, как на тех весах – где-то взял, а где-то потерял. С «Шахтером» он разорвал контракт в одностороннем порядке, ибо ему агенты наобещали квартиры, автомобили в москве. Зинченко полгода бегал по россии, ища клуб. Он ничего не мог найти, ведь все обращались в «Шахтер», и когда узнавали, что за футболистом тянется неприятный шлейф, сразу отказывались от его услуг. Так продолжалось, пока агенты не нашли «уфу», которая, скорее всего, в этом году вылетит из российской премьер-лиги», – говорил в октябре 2015 года генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

Однако чуть больше чем через полгода, в июне 2016-го, тот же Палкин уже говорил о желании «Шахтера» вернуть Зинченко…
«Он наш воспитанник, поэтому не может быть нам не интересен. Мы рассматриваем вопрос его возвращения в структуру «Шахтера». Но вести переговоры о его возвращении сейчас сложно. Вокруг Зинченко столько агентов, что пробиться к нему не представляется возможным», – подчеркивал Палкин.

В июле 2016 года Зинченко за 2,25 миллиона евро перешел в «Манчестер Сити». Вскоре футболист был отдан в аренду ПСВ, где отыграл один сезон, а затем вернулся в стан «горожан» и следующие пять лет провел в этой команде, выиграв четыре титула чемпиона Англии, и закрепив за собой статус ключевого футболиста национальной сборной Украины.

Летом минувшего года Александр Зинченко за 35 миллионов евро перешел в «Арсенал». С лондонцами украинский легионер был близок к чемпионскому титулу в сезоне-2022/23, но «канониры» провалили концовку чемпионата, и теперь надеются поквитаться за это с «Манчестер Сити» уже в текущем сезоне.

По теме:
Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Шахтер Донецк статьи эксклюзив Александр Зинченко Руслан Малиновский Даниил Игнатенко Максим Таловеров Тарас Качараба
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Был ли гол? В матче Нива Тернополь – Карпаты случился противоречивый эпизод
Футбол | 26 сентября 2023, 02:50 1
Был ли гол? В матче Нива Тернополь – Карпаты случился противоречивый эпизод
Был ли гол? В матче Нива Тернополь – Карпаты случился противоречивый эпизод

Хозяева забили сомнительный гол

«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Футбол | 25 сентября 2023, 14:12 11
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»

Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи
Футбол | 25.09.2023, 23:20
Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи
Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Футбол | 25.09.2023, 17:17
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Футбол | 25.09.2023, 17:45
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 19
Футбол
Эдди ХИРН: «Джо Джойс был боксерской грушей»
Эдди ХИРН: «Джо Джойс был боксерской грушей»
24.09.2023, 12:57
Бокс
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем