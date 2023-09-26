Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду

Летом нынешнего года донецкий «Шахтер» возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен. О том, как этот наставник покидал «Зарю» ради возможности трудоустроиться в стане «горняков», а также о не самом логичном расставании донецкого клуба с предыдущим коучем Игорем Йовичевичем, который выполнил ключевую задачу на сезон-2022/23 и сделал команду чемпионом, сказано уже слишком много, чтобы вновь «поднимать ил» с глубокого дна истории.

Сегодня мы предлагаем выделить топ-5 воспитанников «Шахтера», которые в своей профессиональной карьере так и не провели ни единого матча за первую команду «горняков». Сейчас эта тема актуальна как минимум по двум причинам. Первая – после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны кадровый потенциал донецкой команды существенно снизился, и клуб был вынужден экстренно «затыкать дыры», в том числе и за счет приглашения футболистов, которым ранее вряд ли бы дали шанс показать себя в «Шахтере». Вторая – после прихода Патрика ван Леувена многие ожидали появления в первой команде «горняков» как минимум двух или трех юных воспитанников академии, которым была бы предоставлена возможность проявить себя в официальных матчах. Но если на сборах нидерландский специалист активно наигрывал Глущенко, Цуканова и чуть меньше других молодых исполнителей, то в сезон «Шахтер» де-факто вошел уже без них, подписав двух молодых бразильцев, которые с ходу привлекаются к первой команде, а также некоторых опытных ветеранов.

Безусловно, юных талантов нужно очень осторожно (прежде всего, заботясь об их психологической устойчивости) подпускать к выступлениям за первую команду, но главное – не повторять ошибок прошлого и не упустить действительно качественных футболистов, как вот эта пятерка…

5. Тарас Качараба

Возраст: 28 лет

Амплуа: центральный защитник

Клуб: «Славия» Прага



ФК «Славия» Прага. Тарас Качараба

Первые шаги в футболе Тарас Качараба начинал делать на родной для него Львовщине. Однако в 17-летнем возрасте центральный защитник перебрался в академию «Шахтера», где сперва получал практику в существовавшей еще на тот момент команде «Шахтер-3», а позднее – за юниоров «горняков».

Летом 2014 года руководство «Шахтера» приняло решение отдать Качарабу в аренду «Говерле», благодаря чему молодой защитник получил возможность дебютировать на уровне украинской Премьер-лиги. В том сезоне Тарас сыграл 14 поединков за ужгородскую команду, и даже отличился 1 забитым мячом. После возвращения обратно в стан «горняков» Качараба так и не получил шанса у Мирчи Луческу сыграть хотя бы один официальный матч за первую команду.

После двух сезонов за юниоров «Шахтер» опять отдал Качарабу в аренду – на этот раз в «Зирку» из Кропивницкого. За полгода Тарас сыграл 16 матчей в рамках УПЛ, а затем был возвращен и отдан в аренду уже в заграничный клуб – чешский «Слован». Там карьера у Качарабы пошла вверх, но защитник не скрывал желания все-таки вернуться в донецкий клуб и стать для него важной фигурой в оборонительных построениях.

«В «Слован» я перешел, чтобы доказать себе, что я чего-то стою. Если будет такая возможность, то хотелось бы вернуться в «Шахтер» основным игроком. Понимаю, что дончане ставят перед собой более высокие задачи, чем «Слован», но я буду делать все для того, чтобы вернуться в донецкий клуб и завоевать место в стартовом составе», – говорил Качараба в начале 2019 года.

Но уже летом 2019-го стало понятно: мечты Качарабы не сбудутся. «Слован» договорился с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта центрбека, подписав с ним самим трехлетний трудовой договор. Впоследствии Тарас заявил, что у него фактически не было возможности проявить себя в стане «горняков».

В настоящий момент 28-летний Качараба является футболистом пражской «Славии». Этот клуб еще в январе 2021-го арендовал украинца у «Слована», а спустя год выкупил контракт Тараса за 800 тысяч евро. В 2023 году Качараба потерял статус игрока основного состава, и нынче является резервистом. Летом ходили слухи о возможном переходе Тараса в «Маккаби» из Тель-Авива, или даже о возвращении в УПЛ, но ничего этого не произошло. Возможно, какое-то трансферное решение в карьере Качарабы мы увидим уже грядущей зимой…

4. Максим Таловеров

Возраст: 23 года

Амплуа: центральный защитник

Клуб: ЛАСК (в аренде из «Славии» Прага)



УАФ. Максим Таловеров

Уроженец Донецка Максим Таловеров со школьного возраста занимался футболом в академии «Шахтера». Поначалу он нередко действовал в средней линии, но затем сфокусировался на выступлениях в обороне. Известно, что Таловеров в 15 лет ездил на просмотр в нидерландский «Аякс», однако впоследствии вернулся в Украину, и продолжил развитие на детско-юношеском уровне уже в рядах киевского «Арсенала» и донецкого «Олимпика».

В феврале 2019 года Таловеров все-таки покинул Украину. Он подписал профессиональный контракт с чешским клубом «Динамо» из города Ческе-Будеевице. Там Максим провел три сезона, а в январе минувшего года на правах свободного агента перешел в пражскую «Славию». Впрочем, в этой команде особых надежд на украинца не возлагали, и пока предпочитают отдавать Таловерова в аренды – в «Слован» и ЛАСК. Австрийцы, к слову, летом нынешнего года заплатили 400 тысяч евро за годичную аренду украинского центрбека, а также прописали в соглашении опцию на выкуп.

Примечательно, что летом интерес к Таловерову проявляли некоторые клубы из АПЛ и Бундеслиги. Украинец хорошо зарекомендовал себя на чемпионате Европы U-21, где «сине-желтые» добрались аж до полуфинала и заработали путевку на Олимпийские игры-2024. Впрочем, до конкретики дело так и не дошло, и Таловеров оказался в ЛАСКе.

В конце августа в отечественных СМИ появилась информация о том, что Таловеров вскоре может сменить спортивное гражданство и быть заигранным за сборную Чехии. Произойти подобное может в том случае, если Максиму предоставят статус постоянного резидента в Чехии, в котором сам футболист якобы очень заинтересован. Подать соответствующие документы Таловеров получит возможность уже в следующем году, по прошествии пяти лет с момента фактического переезда в Чехию.

Что касается «Шахтера», то в конце минувшего года «горняки» проявляли определенную заинтересованность в вопросе возвращения Таловерова в свои ряды. Тогда «оранжево-черные» подыскивали сменщика для ветерана Сергея Кривцова, впоследствии отпущенного свободным агентом в клуб МЛС «Интер Майами», но дальше разговоров в прессе дело так и не зашло.

3. Даниил Игнатенко

Возраст: 26 лет

Амплуа: опорный полузащитник

Клуб: «Бордо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Даниила Игнатенко с определенной долей условности можно отнести к воспитанникам академии «Шахтера», потому как на момент переезда в донецкий клуб этот опорный полузащитник уже успел дебютировать на взрослом уровне за родной для него запорожский «Металлург». Как бы там ни было, а в стане «горняков» Игнатенко оказался в 18 лет, а потому немалый отрезок карьеры все-таки провел в молодежных командах «Шахтера», и развивал навыки именно в донецком клубе.

В феврале 2018 года Игнатенко проследовал по проторенной многими его предшественниками арендной дорожке в «Мариуполь». В этой команде Даниил провел полтора года, прежде чем получил приглашение от «Ференцвароша». Венгерскую команду тогда тренировал нынешний коуч национальной сборной Украины Сергей Ребров, и вместе с Игнатенко «зеленые орлы» подписали из «Шахтера» также вингера Александра Зубкова. Но если последнему удалось зарекомендовать себя очень пристойно, то вот Игнатенко уже через полгода вернулся в «Шахтер», а вскоре опять оказался в «Мариуполе».

В октябре 2020 года Игнатенко также на правах аренды перешел в «Днепр-1», где провел полтора сезона и показал, что может быть полезной опцией, в том числе и для донецкого клуба в будущем. Даниил отличался неуступчивостью в единоборствах, стремлением «выгрызать» едва ли не каждый мяч в центральной зоне, а также отменной физической подготовкой. Ключевой проблемой Игнатенко была психология, ведь иногда у опорника словно «срывало крышу» и он шел на неоправданные фолы, получая буквально на ровном месте красные карточки.

Как бы там ни было, но в «Шахтере» так и не разглядели в Игнатенко потенциального сменщика для Степаненко. В январе 2022 года, когда командой еще управлял итальянец Роберто Де Дзерби, Даниил на правах аренды был отпущен в «Бордо», который через полгода выкупил контракт украинца за 1 миллион евро, а с самим Игнатенко заключил четырехлетний трудовой договор.

В настоящий момент Игнатенко является одной из важных фигур в центре поля для «Бордо», который второй год кряду пытается достойно выступить в Лиге 2, чтобы вернуться в элитарный дивизион французского футбола.

2. Руслан Малиновский

Возраст: 30 лет

Амплуа: центральный / атакующий полузащитник

Клуб: «Дженоа» (в аренде из «Марселя»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский оказался в академии «Шахтера» еще тогда, когда ее возглавлял Патрик ван Леувен. При этом, по началу дела у молодого футболиста в донецком клубе складывались отнюдь не очень успешно. В частности, его даже отчисляли.

«В свое время, когда мы из академии перешли в «Шахтер-3», с Малиновским не хотели подписывать контракт и он уехал домой. За него компенсацию требовали, он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – тоже. Где-то полгода он был без команды. Потом директор академии «Шахтера» Патрик ван Леувен cделал сборную, в которую назад позвали всех тех, кого отчислили, чтобы еще раз посмотреть, и Малиновский тогда начал очень неплохо», – рассказывал в 2021 году журналистам еще один воспитанник «горняков» Артур Загорулько.

Со временем Малиновский стал одним из лидеров «Шахтера-3» и молодежной команды «горняков», по причине чего несколько раз привлекался тогдашним главным тренером первого состава Мирчей Луческу к участию в тренировочных сборах. Но произвести впечатления на румынского наставника Малиновскому так и не удалось.

В августе 2012 года Малиновский на правах аренды перешел в «Севастополь», который тогда еще выступал в Первой лиге. Вскоре Руслан также на временной основе ушел в «Зарю», где и раскрылся за два года во всей красе. Но «Шахтер», вернув Малиновского, так и не дал шанса хавбеку в первой команде – Луческу согласился отпустить Руслана в аренду в «Генк», где украинец пережил тяжелейшую травму крестообразной связки колена, но это не помешало бельгийскому клубу выкупить контракт футболиста у «горняков» за 2 миллиона евро.

Спустя два года «Генк» продал Малиновского в «Аталанту» за 13,6 миллионов евро, и несколько сезонов Руслан феерил в стане команды из Бергамо в Серии А. В январе нынешнего года «Аталанта» отдала Малиновского в аренду в «Марсель», а летом клубы осуществили полноценный трансфер, сумма которого составила 10 миллионов евро. Однако во Франции дела у украинца не заладились, и в августе провансальцы отпустили Малиновского обратно в Италию – в аренду в «Дженоа», где Руслан ныне и пытается вернуться на прежний высокий уровень выступлений.

1. Александр Зинченко

Возраст: 26 лет

Амплуа: левый защитник / центральный полузащитник

Клуб: «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

История Александра Зинченко наверняка хорошо известна большинству украинских болельщиков. Он в 13 лет оказался в академии «Шахтера», а уже в шестнадцать был капитаном команды U-19. Зинченко, безусловно, выделялся среди сверстников, но летом 2014 года неожиданно покинул клуб, с которым не нашел взаимопонимания по вопросам продолжения сотрудничества. Впоследствии руководство «горняков» добивалось компенсации за такой поступок Зинченко, но все чего добился «Шахтер», как сообщали СМИ, это 200 с небольшим тысяч евро.

«Вачиберадзе, Билоног, Зинченко – слабаки, которые не верят в свои силы и хотят схитрить. Но так не бывает. Стоит лишь взглянуть на судьбу игроков, которые в раннем возрасте купились на обещания агентов. Про того же Юрченко сколько писали, а где он сейчас? Думаю, история с Зинченко по-хорошему не закончится. В жизни, как на тех весах – где-то взял, а где-то потерял. С «Шахтером» он разорвал контракт в одностороннем порядке, ибо ему агенты наобещали квартиры, автомобили в москве. Зинченко полгода бегал по россии, ища клуб. Он ничего не мог найти, ведь все обращались в «Шахтер», и когда узнавали, что за футболистом тянется неприятный шлейф, сразу отказывались от его услуг. Так продолжалось, пока агенты не нашли «уфу», которая, скорее всего, в этом году вылетит из российской премьер-лиги», – говорил в октябре 2015 года генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

Однако чуть больше чем через полгода, в июне 2016-го, тот же Палкин уже говорил о желании «Шахтера» вернуть Зинченко…

«Он наш воспитанник, поэтому не может быть нам не интересен. Мы рассматриваем вопрос его возвращения в структуру «Шахтера». Но вести переговоры о его возвращении сейчас сложно. Вокруг Зинченко столько агентов, что пробиться к нему не представляется возможным», – подчеркивал Палкин.

В июле 2016 года Зинченко за 2,25 миллиона евро перешел в «Манчестер Сити». Вскоре футболист был отдан в аренду ПСВ, где отыграл один сезон, а затем вернулся в стан «горожан» и следующие пять лет провел в этой команде, выиграв четыре титула чемпиона Англии, и закрепив за собой статус ключевого футболиста национальной сборной Украины.

Летом минувшего года Александр Зинченко за 35 миллионов евро перешел в «Арсенал». С лондонцами украинский легионер был близок к чемпионскому титулу в сезоне-2022/23, но «канониры» провалили концовку чемпионата, и теперь надеются поквитаться за это с «Манчестер Сити» уже в текущем сезоне.