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25 августа 2023, 19:58 |
2840
15

Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии

Журналист поделился интересной информацией о гражданстве Таловерова

25 августа 2023, 19:58 |
2840
15
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
ЛАСК. Максим Таловеров

В следующем году украинский центральный защитник ЛАСКа Максим Таловеров сможет подать документы на постоянно резиденство Чехии, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

Игрок очень заинтересован в этом и аренда в ЛАСК дает ему возможность для подачи документов.

Если Максим получит постоянное резиденство Чехии, то теоретически ему могут предложить сменить спортивное гражданство, и тогда он сможет быть заигран за национальную сборную Чехии.

Максим Таловеров находит в Чехии с февраля 2019 года, когда он на правах свободного агента присоединился к «Ческе-Будеевице».

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Максим Таловеров ЛАСК Славия Прага сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 15
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Віктор Коробка
Зможе подати..., якщо отримає... - ну ви вже не то шо з пальця висмоктуєте, я навіть не знаю, як такі новини сприймати. Жовтіше вже не буває.
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+6
anacreon
Може бути заграний, а може і не бути заграний. Навіщо перепощувати цей брєд чергового "джерела"? Явно же видно, це не інсайди, а нічого крім хворобливої фантазії цього дурналіста. Сам придумав - сам розніс.Яка нафік Чехія? Таловєров і в українську збірну не проходить і ледве прилаштувався в той Ласк, бо був непотрібний навіть Славії. А збірна Чехії вище збірної України.
Ну подобається Таловєрову жити в Європі і хочеться отримати дозвіл на проживання після закінчення кар'єри чи просо так. Для цього і потрібно резиденство? Ну його справа. Навіщо фантазувати і відсебятину нести?
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+3
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Lex Aries
Та заграйте його в збірній, наприклад замість Матвієнка.
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+2
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Serhii P.
Маячня, він заграний за українську молодіжку U-21
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+2
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Ігор Бойко
Ну ми не можемо поки Макса Кілмана заграти, бо 5 років з його останнього матчу за Англію не пройшло, а тут як? За молодіжку грав два місяці тому.
Таловєров для нас втрата, це не Бабогло
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0
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Lex Aries
На атаку він не гравець, дальнього удару в нього не має як в Ракицького, але в захисті він надійний.
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0
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