Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии

В следующем году украинский центральный защитник ЛАСКа Максим Таловеров сможет подать документы на постоянно резиденство Чехии, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

Игрок очень заинтересован в этом и аренда в ЛАСК дает ему возможность для подачи документов.

Если Максим получит постоянное резиденство Чехии, то теоретически ему могут предложить сменить спортивное гражданство, и тогда он сможет быть заигран за национальную сборную Чехии.

Максим Таловеров находит в Чехии с февраля 2019 года, когда он на правах свободного агента присоединился к «Ческе-Будеевице».