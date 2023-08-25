Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Журналист поделился интересной информацией о гражданстве Таловерова
В следующем году украинский центральный защитник ЛАСКа Максим Таловеров сможет подать документы на постоянно резиденство Чехии, сообщает журналист Михаил Спиваковский.
Игрок очень заинтересован в этом и аренда в ЛАСК дает ему возможность для подачи документов.
Если Максим получит постоянное резиденство Чехии, то теоретически ему могут предложить сменить спортивное гражданство, и тогда он сможет быть заигран за национальную сборную Чехии.
Максим Таловеров находит в Чехии с февраля 2019 года, когда он на правах свободного агента присоединился к «Ческе-Будеевице».
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Ну подобається Таловєрову жити в Європі і хочеться отримати дозвіл на проживання після закінчення кар'єри чи просо так. Для цього і потрібно резиденство? Ну його справа. Навіщо фантазувати і відсебятину нести?
Таловєров для нас втрата, це не Бабогло