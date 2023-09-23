Украинки уступили Сербии, победа Прометея, Нагельсманн возглавил Бундестим

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 сентября.

1A. Ужасный старт. Женская сборная Украины уступила Сербии в Лиге наций

Команда Владимира Пятенко проиграла первый поединок в новом турнире

1B. Женская Лига наций. Результаты 1-го тура. На каком месте сборная Украины?

Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2

2. Прометей выиграл у турецкой команды первый матч Pinar Cup

Украинская команда обыграла БК «Маниса» со счетом 108:95

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии

Контракт рассчитан менее чем на год

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Хави продлил контракт с Барселоной

Испанец останется в столице Каталонии до 2025 года

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом

Мартин Эдегор до 2028 года обеспечен работой

4A. Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией

Одесситы забили пять голов соперникам

4B. Матч упущенных возможностей. Оболонь и Верес сыграли вничью

Нехватка индивидуального мастерства помешала футболистам отличиться

5. Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами

«Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице и вышел на 5-е место

6. Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой

Украинский вингер не может заиграть на «Стэмфорд Бридж»

7A. Женская сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал Евролиги-2023

Досадное поражение покидает Украину за бортом полуфинала в пляжном футболе

7B. Украина проиграла Канаде и свой пятый матч в олимпийском отборе

При этом подопечные Ивана Петкова взяли свою первую партию на турнире

8. Джойс и Чжилей сразятся во второй раз. Возьмет ли британец реванш?

Разбираемся с тем, что произошло в первой встрече и что будет во второй

9A. Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США

Аргентинская суперзвезда, похоже, очень быстро адаптировалась к жизни в Майами

9B. Долгая дорога в милях

Авторская колонка Валерия Василенко – об Артеме Милевском

10. Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину

Донецкий «Шахтер» проиграл на старте Лиги чемпионов португальскому «Порту»