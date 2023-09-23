Украинки уступили Сербии, победа Прометея, Нагельсманн возглавил Бундестим
Главные новости за 22 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 сентября.
1A. Ужасный старт. Женская сборная Украины уступила Сербии в Лиге наций
Команда Владимира Пятенко проиграла первый поединок в новом турнире
1B. Женская Лига наций. Результаты 1-го тура. На каком месте сборная Украины?
Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2
2. Прометей выиграл у турецкой команды первый матч Pinar Cup
Украинская команда обыграла БК «Маниса» со счетом 108:95
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии
Контракт рассчитан менее чем на год
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Хави продлил контракт с Барселоной
Испанец останется в столице Каталонии до 2025 года
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом
Мартин Эдегор до 2028 года обеспечен работой
4A. Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Одесситы забили пять голов соперникам
4B. Матч упущенных возможностей. Оболонь и Верес сыграли вничью
Нехватка индивидуального мастерства помешала футболистам отличиться
5. Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
«Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице и вышел на 5-е место
6. Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Украинский вингер не может заиграть на «Стэмфорд Бридж»
7A. Женская сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал Евролиги-2023
Досадное поражение покидает Украину за бортом полуфинала в пляжном футболе
7B. Украина проиграла Канаде и свой пятый матч в олимпийском отборе
При этом подопечные Ивана Петкова взяли свою первую партию на турнире
8. Джойс и Чжилей сразятся во второй раз. Возьмет ли британец реванш?
Разбираемся с тем, что произошло в первой встрече и что будет во второй
9A. Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Аргентинская суперзвезда, похоже, очень быстро адаптировалась к жизни в Майами
9B. Долгая дорога в милях
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10. Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
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