Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой

Руководство «Челси» может отдать Михаила Мудрика в аренду уже по ходу нынешнего сезона, во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Речь может идти об аренде до конца текущего сезона. Мудрик выступает за «Челси» с января текущего года, однако пока что не может в полной мере проявить себя на Туманном Альбионе.

Ранее сообщалось о том, что к Мудрику есть интерес со стороны немецких клубов. В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 4 матчах АПЛ и суммарно провел на поле 130 минут. Результативными действиями не отличился.