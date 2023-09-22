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Англия
22 сентября 2023, 13:19 | Обновлено 22 сентября 2023, 14:06
1946
9

Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой

Украинский вингер не может заиграть на «Стэмфорд Бридж»

22 сентября 2023, 13:19 | Обновлено 22 сентября 2023, 14:06
1946
9
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Челси» может отдать Михаила Мудрика в аренду уже по ходу нынешнего сезона, во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Речь может идти об аренде до конца текущего сезона. Мудрик выступает за «Челси» с января текущего года, однако пока что не может в полной мере проявить себя на Туманном Альбионе.

Ранее сообщалось о том, что к Мудрику есть интерес со стороны немецких клубов. В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 4 матчах АПЛ и суммарно провел на поле 130 минут. Результативными действиями не отличился.

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Михаил Мудрик Челси аренда игрока
Источник Fichajes.net
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Комментарии 9
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Alehandro
Давно треба було. Зараз Челсі - це якась команда-парадокс: наче набрали зірочок, але їх гру без суму дивитись неможливо... Це наче вирішив шикануть і зробив салат з ананасів, трюфелей, хамону, але їсти це гидко))
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+1
Serhii P.
Це треба було зробити ще в влітку. В "Десну" Чернігів на підвищення кваліфікації.
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+1
Перець
 1 тайм крім Мудрик я там нікого не помітив судячи як вони грали в останній матч  то 10 місце  буде за щастя 
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0
AK.228
В Арсенал, Брайтон
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0
Умник
В Байер
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0
Raien
Потрібна термінова зміна обстановки. Сподіваюсь гроші, увага, Лондон, та інші фактори не замилили очі ще дуже молодому хлопцю і він приме правільне рішення для своєї карʼєри.
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0
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Summertime
Лучше в Шахтёр и сегодня.   КакаяРазница кому сдавать в аренду.
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-1
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Теннис
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