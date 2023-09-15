К Мудрику есть интерес со стороны немецких клубов

Британский журналист Лиам Тьюми в подкасте на The Athletic поделился своим мнением относительно перспектив Михаила Мудрика в «Челси»:

«Я недавно общался с несколькими людьми, которые меня заверили – даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в «Челси», есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте. Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошее сочетание.

Очевидно, что это не то развитие событий, которого ожидали в «Челси» от подписания за 60 млн фунтов. Они ожидали, что Мудрик будет звездой. Но пока Мудрик и близко не на таком уровне. Сейчас больше складывается впечатление, что он не подходит этой команде.

На предсезонных сборах его игровое время на левом фланге атаки забрал Нкунку. Сейчас он травмирован, но Мудрик все равно не получает достаточно игрового времени, потому что его теперь забирает Бен Чилвелл. Михаилу будет трудно в такой ситуации повернуть карьеру в лучшее направление».