ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии

Немецкий футбольный союз официально сообщил о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.

Контракт с 34-летним специалистом рассчитан менее чем на год – до 31 июля 2024 года. Именно Нагельсманн будет руководить сборной Германии на домашнем Евро-2024.

На посту главного тренера сборной Германии Нагельсманн заменил Ханса Дитера Флика, который был отправлен в отставку из-за провальных результатов в товарищеских матчах.

Предыдущим местом работы Нагельсманна была мюнхенская «Бавария», откуда его уволили в конце марта текущего года.