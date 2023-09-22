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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии
Чемпионат Европы
22 сентября 2023, 12:57 |
889
1

ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии

Контракт рассчитан менее чем на год

22 сентября 2023, 12:57 |
889
1
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Немецкий футбольный союз официально сообщил о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.

Контракт с 34-летним специалистом рассчитан менее чем на год – до 31 июля 2024 года. Именно Нагельсманн будет руководить сборной Германии на домашнем Евро-2024.

На посту главного тренера сборной Германии Нагельсманн заменил Ханса Дитера Флика, который был отправлен в отставку из-за провальных результатов в товарищеских матчах.

Предыдущим местом работы Нагельсманна была мюнхенская «Бавария», откуда его уволили в конце марта текущего года.

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Источник Немецкий футбольный союз
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