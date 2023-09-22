ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн возглавил сборную Германии
Контракт рассчитан менее чем на год
Немецкий футбольный союз официально сообщил о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.
Контракт с 34-летним специалистом рассчитан менее чем на год – до 31 июля 2024 года. Именно Нагельсманн будет руководить сборной Германии на домашнем Евро-2024.
На посту главного тренера сборной Германии Нагельсманн заменил Ханса Дитера Флика, который был отправлен в отставку из-за провальных результатов в товарищеских матчах.
Предыдущим местом работы Нагельсманна была мюнхенская «Бавария», откуда его уволили в конце марта текущего года.
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