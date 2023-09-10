ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера

Немецкий футбольный союз (DFB) официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Ханса-Дитера Флика. Вместе с ним уволены и его ассистенты – Маркус Зорг и Данни Рёль.

Такое решение принято после провальных результатов в последних товарищеских матчах команды: 1 ничья и 4 поражения в последних 5 поединках. Вчера сборная Германии проиграла Японии 1:4.

Флик работал со сборной Германии с 2021 года. Под его руководством команда вылетела на групповом этапе ЧМ-2022. В отборе Евро-2024 Германия не принимает участия как хозяин турнира.

Суммарно под руководством Флика сборная Германии провела 25 матчей: 12 побед, 7 ничьих и 6 поражений, разница голов – 60-30.

Ранее сообщалось о том, что Флика временно заменит Руди Феллер. Полноценным новым тренером сборной Германии, скорее всего, станет Юлиан Нагельсманн.