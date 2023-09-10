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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 17:54 | Обновлено 10 сентября 2023, 18:40
4183
6

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера

Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку

10 сентября 2023, 17:54 | Обновлено 10 сентября 2023, 18:40
4183
6
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
twitter.com/DFB_Team. Ханс-Дитер Флик

Немецкий футбольный союз (DFB) официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Ханса-Дитера Флика. Вместе с ним уволены и его ассистенты – Маркус Зорг и Данни Рёль.

Такое решение принято после провальных результатов в последних товарищеских матчах команды: 1 ничья и 4 поражения в последних 5 поединках. Вчера сборная Германии проиграла Японии 1:4.

Флик работал со сборной Германии с 2021 года. Под его руководством команда вылетела на групповом этапе ЧМ-2022. В отборе Евро-2024 Германия не принимает участия как хозяин турнира.

Суммарно под руководством Флика сборная Германии провела 25 матчей: 12 побед, 7 ничьих и 6 поражений, разница голов – 60-30.

Ранее сообщалось о том, что Флика временно заменит Руди Феллер. Полноценным новым тренером сборной Германии, скорее всего, станет Юлиан Нагельсманн.

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Источник: Флика уволят из сборной Германии
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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу отставка Маркус Зорг Данни Рель Руди Феллер Юлиан Нагельсманн назначение тренера
Источник Немецкий футбольный союз
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Комментарии 6
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pricolist
 В Баварії себе добре проявив і рішення піти в збірну виявилось провальним.
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+1
MrStepanovM .
давно назріле рішення..
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+1
Lex Aries
Цікаво, а Ребруху звільнять після того, як наша збірна не вийде на ЧЄ?
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-2
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