Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Флика уволят из сборной Германии
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 17:23 |
829
0

Источник: Флика уволят из сборной Германии

Тренеру не простили провалы в товарищеских матчах

10 сентября 2023, 17:23 |
829
0
Источник: Флика уволят из сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в ближайшее время будет отправлен в отставку. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild.

По их информации, временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Руди Феллер, который уже возглавлял Бундестим в 2000 – 2004 годах. Что касается кандидатуры на постоянной основе, то тут фаворит – Юлиан Нагельсманн.

Флику не простили трех подряд поражений в товарищеских матчах. Вчера Бундестим проиграл Японии 1:4, при том, что слухи об увольнении Флика появились еще до матча с японцами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ФЛИК: «У нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую защиту, как у Японии»
Германия – Япония – 1:4. Разгром от самураев. Видео голов и обзор матча
Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу Руди Феллер отставка Юлиан Нагельсманн
Источник Bild
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Волейбол | 09 сентября 2023, 22:25 17
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!

В поединке 1/8 финала наши волейболисты выиграли у Португалии со счетом 3:0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»
Футбол | 10 сентября 2023, 13:30 23
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»

Экс-тренер «Динамо» – об игре сборной Украины с командой Англии

Тымчик покинул расположение сборной Украины
Футбол | 10.09.2023, 16:22
Тымчик покинул расположение сборной Украины
Тымчик покинул расположение сборной Украины
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
Футбол | 09.09.2023, 19:31
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Теннис | 10.09.2023, 01:25
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
09.09.2023, 02:19 7
Футбол
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
09.09.2023, 00:57 6
Теннис
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 197
Футбол
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
08.09.2023, 22:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем