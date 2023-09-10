Источник: Флика уволят из сборной Германии
Тренеру не простили провалы в товарищеских матчах
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в ближайшее время будет отправлен в отставку. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild.
По их информации, временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Руди Феллер, который уже возглавлял Бундестим в 2000 – 2004 годах. Что касается кандидатуры на постоянной основе, то тут фаворит – Юлиан Нагельсманн.
Флику не простили трех подряд поражений в товарищеских матчах. Вчера Бундестим проиграл Японии 1:4, при том, что слухи об увольнении Флика появились еще до матча с японцами.
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