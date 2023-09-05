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  4. Тренера сборной Германии могут уволить в ближайшее время
Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 20:12 |
1264
0

Тренера сборной Германии могут уволить в ближайшее время

Работой Ханса-Дитера Флика не довольны

05 сентября 2023, 20:12 |
1264
0
Тренера сборной Германии могут уволить в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в ближайшее время может быть уволен. Об этом сообщают немецкие СМИ. Это может случиться уже в сентябре в случае неудач в товарищеских матчах с Японией и Францией.

Германия пропускает отбор на Евро-2024 как хозяйка турнира, и сейчас проводит лишь товарищеские матчи. Предыдущий сбор Бундестима в июле прошел крайне неудачно: ничья 3:3 с Украиной, и поражения от Польши (0:2) и Колумбии (0:1).

В качестве замены Флику уже рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласснера и Матиаса Заммера.

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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу Евро-2024
Источник Bild
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