Тренера сборной Германии могут уволить в ближайшее время

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в ближайшее время может быть уволен. Об этом сообщают немецкие СМИ. Это может случиться уже в сентябре в случае неудач в товарищеских матчах с Японией и Францией.

Германия пропускает отбор на Евро-2024 как хозяйка турнира, и сейчас проводит лишь товарищеские матчи. Предыдущий сбор Бундестима в июле прошел крайне неудачно: ничья 3:3 с Украиной, и поражения от Польши (0:2) и Колумбии (0:1).

В качестве замены Флику уже рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласснера и Матиаса Заммера.