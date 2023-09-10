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Товарищеские матчи
Германия
09.09.2023 21:45 – FT 1 : 4
Япония
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10 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:04
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Товарищеские матчи. Германия дома разгромно уступила Японии

Хозяева Евро-2024 пропустили четыре мяча

10 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:04
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Товарищеские матчи. Германия дома разгромно уступила Японии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский поединок, в котором встречались национальные сборные Германии и Японии. Игра довольно неожиданно закончилась со счётом 4:1 в пользу Японии.

Напомним, что Германия будет принимать Евро-2024, поэтому не играет матчи квалификации, а готовится к турниру через товарищеские матчи.

Товарищеский матч.

Германия – Япония – 1:4

Голы: Сане, 19 – Дзунья Ито, 11, Уэда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2.

Германия: тер Штеген – Киммих, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек (Гозенс, 64) – Джан (Гросс, 64), Гюндоган – Вирц (Брандт, 73) – Сане, Хаверц (Мюллер, 73), Гнабри (Шаде, 81)

Япония: Осако – Томиасу, Итакура, Сугавара (Хашиока, 84), Хироки Ито – Морита (Танака, 75), Эндо – Дзунья Ито (Кубо, 75), Камада (Танигути, 59), Митома (Доан, 84) (Асада, 59).

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ОТБОРА К ЕВРО-2024

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Япония).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Япония).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Япония).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дзюня Ито (Япония).
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Источник Sport.ua
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