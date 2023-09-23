Женская Лига наций. Результаты 1-го тура. На каком месте сборная Украины?

22 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2, хотя первой открыла счет усилиями Ольги Овдийчук.

В другом матче сборная Польши на выезде нанесла поражение команде Греции со счетом 3:1 и возглавила группу B3.

Украина занимает третью позицию после 1-го тура и в следующем матче 26 сентября сыграет против команды Польши.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.

Лига наций по футболу среди женщин

1-й тур, 22 сентября

Лига A

Дания – Германия – 2:0

– Германия – 2:0 Швеция – Испания – 2:3

– 2:3 Норвегия – Австрия – 1:1

Швейцария – Италия – 0:1

– 0:1 Исландия – Уэльс – 1:0

– Уэльс – 1:0 Бельгия – Нидерланды – 2:1

– Нидерланды – 2:1 Англия – Шотландия – 2:1

– Шотландия – 2:1 Франция – Португалия – 2:0

Лига B

Украина – Сербия – 1:2

– 1:2 Словения – Чехия – 0:2

– 0:2 Албания – Венгрия – 1:1

Финляндия – Словакия – 4:0

– Словакия – 4:0 Греция – Польша – 1:3

– 1:3 Хорватия – Румыния – 2:1

– Румыния – 2:1 беларусь – Босния и Герцеговина – 1:2

Лига C

Азербайджан – Кипр – 1:1

Северная Македония – Болгария – 0:1

– 0:1 Латвия – Мальта – 0:1

– 0:1 Грузия – Турция – 0:3

– 0:3 Литва – Люксембург – 0:2

– 0:2 Эстония – Казахстан – 0:0

Молдова – Андорра – 1:2

– 1:2 Фарерские острова – Черногория – 0:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C