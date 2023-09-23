Женская Лига наций. Результаты 1-го тура. На каком месте сборная Украины?
Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2
22 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.
Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2, хотя первой открыла счет усилиями Ольги Овдийчук.
В другом матче сборная Польши на выезде нанесла поражение команде Греции со счетом 3:1 и возглавила группу B3.
Украина занимает третью позицию после 1-го тура и в следующем матче 26 сентября сыграет против команды Польши.
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.
Лига наций по футболу среди женщин
1-й тур, 22 сентября
Лига A
- Дания – Германия – 2:0
- Швеция – Испания – 2:3
- Норвегия – Австрия – 1:1
- Швейцария – Италия – 0:1
- Исландия – Уэльс – 1:0
- Бельгия – Нидерланды – 2:1
- Англия – Шотландия – 2:1
- Франция – Португалия – 2:0
Лига B
- Украина – Сербия – 1:2
- Словения – Чехия – 0:2
- Албания – Венгрия – 1:1
- Финляндия – Словакия – 4:0
- Греция – Польша – 1:3
- Хорватия – Румыния – 2:1
- беларусь – Босния и Герцеговина – 1:2
Лига C
- Азербайджан – Кипр – 1:1
- Северная Македония – Болгария – 0:1
- Латвия – Мальта – 0:1
- Грузия – Турция – 0:3
- Литва – Люксембург – 0:2
- Эстония – Казахстан – 0:0
- Молдова – Андорра – 1:2
- Фарерские острова – Черногория – 0:1
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
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