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Лига наций
23 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 23 сентября 2023, 02:01
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0

Женская Лига наций. Результаты 1-го тура. На каком месте сборная Украины?

Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2

23 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 23 сентября 2023, 02:01
61
0
Женская Лига наций. Результаты 1-го тура. На каком месте сборная Украины?
УАФ

22 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2, хотя первой открыла счет усилиями Ольги Овдийчук.

В другом матче сборная Польши на выезде нанесла поражение команде Греции со счетом 3:1 и возглавила группу B3.

Украина занимает третью позицию после 1-го тура и в следующем матче 26 сентября сыграет против команды Польши.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.

Лига наций по футболу среди женщин

1-й тур, 22 сентября

Лига A

  • Дания – Германия – 2:0
  • Швеция – Испания – 2:3
  • Норвегия – Австрия – 1:1
  • Швейцария – Италия – 0:1
  • Исландия – Уэльс – 1:0
  • Бельгия – Нидерланды – 2:1
  • Англия – Шотландия – 2:1
  • Франция – Португалия – 2:0

Лига B

  • Украина – Сербия – 1:2
  • Словения – Чехия – 0:2
  • Албания – Венгрия – 1:1
  • Финляндия – Словакия – 4:0
  • Греция – Польша – 1:3
  • Хорватия – Румыния – 2:1
  • беларусь – Босния и Герцеговина – 1:2

Лига C

  • Азербайджан – Кипр – 1:1
  • Северная Македония – Болгария – 0:1
  • Латвия – Мальта – 0:1
  • Грузия – Турция – 0:3
  • Литва – Люксембург – 0:2
  • Эстония – Казахстан – 0:0
  • Молдова – Андорра – 1:2
  • Фарерские острова – Черногория – 0:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

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Источник Sport.ua
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