Ужасный старт. Женская сборная Украины уступила Сербии в Лиге наций

В свое время руководители УЕФА выступили с довольно оригинальным предложением учредить международное соревнование, которое бы позволяло избавиться от товарищеских матчей между национальными сборными и перейти к более официальной модели с соответствующим повышением принципиальности встреч. Таким образом возникла идея создать Лигу наций, которая в мужском футболе, наверное, до сих пор до конца не получила популярности среди болельщицкой среды.

Однако футбольные функционеры пошли дальше и предоставили возможность женским национальным сборным также участвовать в аналогичном формате международных соревнований. И все это произошло перед стартом квалификации к чемпионату Европы-2025 поэтому та же сборная Украины получила дополнительную возможность отобраться на большой футбольный турнир.

Но для этого нужно было преодолеть непростую группу в составе команд Польши, Греции и Сербии. Да еще и сделать это под руководством нового главного тренера Владимира Пятенко, который в свое время многого достиг в профессиональном футболе, но несколько лет назад внезапно решил связать свое будущее именно с женской частью всемирной игры. Начинали свой путь «сине-желтые» с номинально домашней игры в польском городе Старогард-Гданьский против мощных сербских соперниц.

В составе коллектива Драгиши Зечевича присутствовало немалое количество футболисток из ведущих клубов вроде мюнхенской «Баварии» или лондонского «Челси», однако даже с таким соперником украинки находили возможности для борьбы. Низкий блок, отсутствие прессинга у центральной линии и минимальное пространство на своей половине – коллектив Пятенко действовал довольно слаженно в первом тайме, поэтому у оппоненток и возможностей, по большому счету, не было.

И вдруг, на 20 минуте картинка трансляции ненадолго зависла, а когда восстановилась, то Овдийчук праздновала удачное завершение собственного продвижения к правому флангу чужой штрафной с ударом в ближний угол, после ошибки соперницы на мяче в центре поля. Немного неожиданный успех, но отказываться от такого подарка мы не собирались. В дальнейшем оставалось делать то же, что и раньше – гасить попытки соперниц поймать необходимый темп в наступательных действиях.

Однако во втором тайме Зечевич посоветовал своим подопечным оказывать мощное давление на нашей половине уже с самого начала, что позволило Сербии создать немало проблем обороне Украины. Опасность постоянно была вблизи владений Самсон, и в конце концов Апанащенко не выдержала напряжения и на ровном месте привезла штрафной в опасной зоне. Чанкович решила бить во вратарский правый угол, а наша голкипер просто не увидела мяч за спинами своих напарниц.

Создавалось впечатление, что сербок и такой ничейный итог матча вполне устраивал, ведь наша команда хотя бы пыталась идти вперед, но получилось так, что Овдийчук свой момент с выходом на свидание с вратарем соперниц упустила, а затем Самсон упустила подачу углового с правого фланга на ближнюю стойку, чем воспользовалась Дамьянович.

У Пятенко совсем не оставалось времени для того, чтобы как-то вмешаться в ход противостояния, поэтому пришлось просто навалиться на чужую штрафную большим количеством игроков и отыскать голевой момент для спасения. И он таки имел место – Кравчук расстреливала ворота из центра штрафной на 87 минуте, но с разворота попала в левый каркас ворот.

В следующем туре женская сборная Украины сыграет гостевой матч против Польши, а команда Сербии примет Грецию.

Женщины. Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 3. 1-й тур.

Украина – Сербия - 1:1

Овдийчук, 20 – Чанкович, 64, Дамьянович, 79

Филипович, 45+2

Украина: Самсон – Петрик, Шматко, Корсун, Подольская – Панцулая, Апанащенко (Глущенко, 89) – Козлова (Котяш, 80), Овдийчук, Андрухив (Гирин, 60) – Калинина (Кравчук, 80).

Сербия: Костич – Влайнич (Фрайтович, 90), Дамянович, Слович, Лазаревич – Чанкович, Павлович (Благоевич, 90+3), Филипович – Миятович (Иванович, 58), Дамнянович (Чавич, 90), Поляк (Миливоевич, 59).

Арбитр: Катарина Кампуш (Порту, Португалия).

Стадион: «Казимеж Дейна» (Старогард-Гданьский, Польша).

УКРАИНА - СЕРБИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Удары (в створ): 7 (2) – 10 (5)

Угловые: 7 – 3

Оффсайды: 0 – 4.

Температура: 25°C