Англия22 сентября 2023, 11:20 | Обновлено 22 сентября 2023, 11:22
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Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом
Мартин Эдегор до 2028 года обеспечен работой
22 сентября 2023, 11:20 | Обновлено 22 сентября 2023, 11:22
566
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2028 года.
24-летний норвежский футболист проводит уже четвертый сезон в лондонской команде, перейдя в январе 2021 года из мадридского «Реала» на правах аренды.
В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком сезона в «Арсенале» и попал в команду сезона АПЛ. На его счету 15 голов, больше, чем у любого полузащитника в лиге.
A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF— Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023
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