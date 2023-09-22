Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

24-летний норвежский футболист проводит уже четвертый сезон в лондонской команде, перейдя в январе 2021 года из мадридского «Реала» на правах аренды.

В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком сезона в «Арсенале» и попал в команду сезона АПЛ. На его счету 15 голов, больше, чем у любого полузащитника в лиге.