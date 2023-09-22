Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами

В матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» нанес поражение «Аль-Ахли» со счетом 4:3.

У хозяев поля дубли оформили звездный португалец Криштиану Роналду и бразилец Талиска.

У гостей отличились Франк Кессье, Рияд Марез (с пенальти) и Фирас Аль-Бурайкан.

❗️ Смотрите видео голов в Telegram

Благодаря победе «Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице (по 15 очков) и вышел на 5-е место.

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 22 сентября

Аль-Наср – Аль-Ахли – 4:3

Голы: Роналду, 4, 52, Талиска, 17, 45+6 – Кессье, 30, Марез, 50 (пен), Аль-Бурайкан, 87.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Роналду забил два гола за Аль-Наср в ворота Аль-Ахли

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/gLNkGHFKZW — TC (@totalcristiano) September 22, 2023