Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
«Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице и вышел на 5-е место
В матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» нанес поражение «Аль-Ахли» со счетом 4:3.
У хозяев поля дубли оформили звездный португалец Криштиану Роналду и бразилец Талиска.
У гостей отличились Франк Кессье, Рияд Марез (с пенальти) и Фирас Аль-Бурайкан.
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Благодаря победе «Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице (по 15 очков) и вышел на 5-е место.
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур, 22 сентября
Аль-Наср – Аль-Ахли – 4:3
Голы: Роналду, 4, 52, Талиска, 17, 45+6 – Кессье, 30, Марез, 50 (пен), Аль-Бурайкан, 87.
Турнирная таблица
ВИДЕО. Роналду забил два гола за Аль-Наср в ворота Аль-Ахли
CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/gLNkGHFKZW— TC (@totalcristiano) September 22, 2023
CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/CWQYi4WhBE— TC (@totalcristiano) September 22, 2023
События матча
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