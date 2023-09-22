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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
22.09.2023 21:00 – FT 4 : 3
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
22 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:21
134
0

Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами

«Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице и вышел на 5-е место

22 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:21
134
0
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами

В матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» нанес поражение «Аль-Ахли» со счетом 4:3.

У хозяев поля дубли оформили звездный португалец Криштиану Роналду и бразилец Талиска.

У гостей отличились Франк Кессье, Рияд Марез (с пенальти) и Фирас Аль-Бурайкан.

❗️ Смотрите видео голов в Telegram

Благодаря победе «Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице (по 15 очков) и вышел на 5-е место.

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 22 сентября

Аль-Наср – Аль-Ахли – 4:3

Голы: Роналду, 4, 52, Талиска, 17, 45+6 – Кессье, 30, Марез, 50 (пен), Аль-Бурайкан, 87.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Роналду забил два гола за Аль-Наср в ворота Аль-Ахли

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Фирас Аль-Бураикан (Аль-Ахли Джидда).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Аль-Ахли Джидда).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Аль-Ахли Джидда).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Андерсон Талиска видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Франк Кессье Рияд Марез
Источник Sport.ua
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