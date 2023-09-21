Аль-Наср Эр-Рияд

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Саудовская Аравия
21 сентября 2023, 07:32 |
540
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Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 22 сентября в 21:00 по Киеву

21 сентября 2023, 07:32 |
540
0
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Ахли». Старт поединка намечен на 21:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Клуб не может быть доволен прошлым сезоном. Не для того зимой приглашали самого Криштиану Роналду, чтобы в итоге снова остаться без чемпионского титула - его не могут оформить с 2019-го года. Чтобы хотя бы в новом цикле добраться до золота, пошли на серьезные шаги этим летом. Из Бразилии прибыл новый наставник - тренер ради нового вызова бросил Ботафого, хотя с ним уверенно лидировал в местной Серии А. Состав пополнили Секо Фофана, Алекс Теллес, Садио Мане, Отавио и Эмерик Лапорт. Несмотря на такое усиление, Рыцарь Неджда ухитрился начать в августе с пары поражений. Но потом Роналду и компания смогли набрать обороты, и выиграли на внутренней арене вот уже четырежды кряду. Теперь еще и прибавляется дополнительная нагрузка, в виде старта Лиги чемпионов Азии - хотя Персеполис обыграли 2:0, и больше докучали иранские фанаты, что преследовали Роналду.

Аль-Ахли

Команда вернулась в высший дивизион страны. 4-кратный чемпион страны (причем в 2016-м было оформлено золотой дубль) пережил спад, и даже терял прописку в саудовской Про-Лиге. Но за прошлом сезоне получилось у крепости трофеев выиграть Первый дивизион страны. Несмотря на такой успех, сменили наставника, пригласив Маттиаса Яйссле из Ред Булл (Зальцбург). Хватает новичков и на поле: новичками стали Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез, Сен-Максимен, Кессиэ, Ибаньес, Демирал и Габриэл Вейга. Не удивительно, что такая компания достаточно удачно, как для новичка дивизиона, стартовали. Хотя после четырех побед кряду вдруг последовали 1:5 с Аль-Фатех. А с Аль-Таавун позволили сопернику отыграться с 0:2, но в итоге оформили победу.

Статистика личных встреч

У Аль-Насра в целом получается лучше. Он играл против Аль-Ахли в сезоне 2021/2022, и набрал с вылетающим из вышки клубом 4 очка в 2 матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы почти не сомневаются в хозяевах арены. Согласимся и поставим на победу Роналду и компании (коэффициент - 1,77).

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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